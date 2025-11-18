Конгресът на САЩ одобри отварянето на досиетата "Епстийн"

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ одобри с 427 гласа "за" и само с един глас "против" публикуването на всички налични документи за починалия осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Против гласува само един представител на републиканците - Клей Хигинс от Луизиана. Партията на Тръмп даде 216 гласа "за", 211 гласа "за" единодушно дадоха демократите.

Часове по-късно Сенатът на САЩ също одобри законопроекта за публикуване на всички документи, свързани с Джефри Епстийн и мярката тръгна към бюрото на Доналд Тръмп, който обеща да я подпише и тя да влезе в сила.

През последната седмица бяха публикувани част от файловете на Епстийн. Публикациите идваха от Комисията за надзор и отчетност на Камарата (House Oversight and Accountability Committee), която води собствено разследване относно справянето на правителството със случая Епстийн.

Документите са получени чрез заповед (subpoena), издадена от Комисията, към законните представители на покойния Джефри Епстийн (Jeffrey Epstein's Estate). Става дума за над 20 000 страници документи, имейли, кореспонденция и други вътрешни записи.

В имейл до Гислейн Максуел от 2011 г. Епстийн описва Тръмп като "кучето, което не лае" ("the dog that hasn't barked"), намеквайки, че Тръмп не е споменаван от разследващите, въпреки че Епстийн твърди, че Тръмп е прекарал часове с жертва в неговия дом.

В друг имейл до себе си от 2019 г. Епстийн пише, че Тръмп "е знаел за това, но никога не е участвал" (в сексуалното насилие). Тръмп отрича всякакво знание за престъпленията на Епстийн.

Документи показват, че персоналът на Епстийн (включително пилотът му) е следил актуалната информация за въздушните пътувания на Тръмп, вероятно за да координират или избягват общи летища. Документите обаче съдържат комуникация и споменаване на други влиятелни фигури от различни сфери, включително Джо Байдън (относно логистика на полети), Бил Клинтън и други.

През декември 2018 г. неидентифицирано лице пише на Епстийн, че текущите разследвания за сексуални престъпления (срещу Епстийн) са просто опит да се "свали Тръмп" (поради политически причини).

Епстийн отговаря: "Да, благодаря. Това е лудо. Защото аз съм този, който може да го свали.“ (Yes, thanks. That's wild. Because I am the one able to take [Trump] down.)". Този цитат предполага, че Епстийн е вярвал, че притежава компрометираща информация за Доналд Тръмп, която би могла да има сериозни политически последици.

На 31 март 2019 г. в имейл до Майкъл Уолф, Епстийн обсъжда отношенията си с Тръмп. Епстийн пише: "Тръмп каза, че ме е помолил да напусна, никога не съм бил член. Разбира се, той е знаел за момичетата, тъй като е помолил Гислейн да спре.“ (Trump said he asked me to resign, never a member ever. Of course he knew about the girls as he asked Ghislaine to stop.)" Тръмп категорично отрича да е знаел за сексуалните престъпления на Епстийн, и твърди, че го е изгонил от имението си във Флорида, когато разбрал за престъпните му действия.

Белият дом обвини демократите, че избирателно са публикували имейли, за да очернят републиканския президент.

Тръмп никога не е бил обвиняван в неправомерни действия във връзка с Епстийн. Финансистът, който се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше процеса срещу него, имаше много видни познати в политическите кръгове и сред знаменитостите, освен Тръмп.

Преди дни Доналд Тръмп призова републиканците в Конгреса да подкрепят публикуването на документите, свързани с разследването на Епстийн. В публикация в собствената си социална мрежа Тръмп заяви, че нямало какво да крие и че не се притеснява от разсекретяването на файловете.