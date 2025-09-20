Огромен горски пожар стигна до хотели в Анталия

В курорта Белек, който е до Анталия, избухна огромен горски пожар — туристи бяха спешно евакуирани за няколко часа директно от хотелите. Запалили са се горски масиви край курортната зона и огънят се приближи до сградите. В късния следобед курортистите бяха пуснати да се приберат. Става дума предимно за руснаци, настанени в два от най-застрашените хотели, настанени между Кунду и Белек. В гасенето са се включили приблизително 650 души персонал, 2 самолета, 10 хеликоптера и 42 пожарни коли, съобщават местни медии. Временно евакуирани са били и обитателите на 57 къщи.
Анталия е една от най-популярните дестинации за почивка на чуждестранни туристи, затова ситуацията може да засегне хиляди хора.
🔥 Antalya on Fire: Tourists Evacuated from Resort Hotels— NEXTA (@nexta_tv) 20 септември 2025 г.
A massive blaze has erupted in Belek, forcing the urgent evacuation of tourists directly from hotels. Forests near the resort area caught fire, and the flames are moving dangerously close to the hotels.
Local authorities… pic.twitter.com/SEefpyvVjs