Огромен горски пожар стигна до хотели в Анталия

Днес, 14:44
Благодарение на бързата намеса на противопожарните сили заплахата за туризма бе премахната
Благодарение на бързата намеса на противопожарните сили заплахата за туризма бе премахната

В курорта Белек, който е до Анталия, избухна огромен горски пожар — туристи бяха спешно евакуирани за няколко часа директно от хотелите. Запалили са се горски масиви край курортната зона и огънят се приближи до сградите.  В късния следобед курортистите бяха пуснати да се приберат. Става дума предимно за руснаци, настанени в два от най-застрашените хотели, настанени между Кунду и Белек. В гасенето са се включили приблизително 650 души персонал, 2 самолета, 10 хеликоптера и 42 пожарни коли, съобщават местни медии. Временно евакуирани са били и обитателите на 57 къщи. 

Анталия е една от най-популярните дестинации за почивка на чуждестранни туристи, затова ситуацията може да засегне хиляди хора.

 

