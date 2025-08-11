Русия провали и самолетната си програма

Въпреки твърденията си, че санкциите заради войната в Украйна не само не работят, но даже са ѝ от полза, Русия е провалила напълно и програмата си за възраждане на самолетното строителство. От началото на годината е сглобен само един пътнически самолет при план от 15, констатира "Ройтерс", като се позовава на швейцарския сайт за авиоданни и статистика ch-aviation.

Мащабната програма за възраждане на самолетната индустрия, която руските власти започнаха след началото на войната, трябваше да доведе до производството на десетки самолети годишно, които да заменят станалите недостъпни Boeing и Airbus.

"Ще има на какво да летят и специалистите, и летците, и пътниците", увери през 2023 г. руският президент Владимир Путин.

Според програмата през 2023 г. руските заводи трябваше да произведат 5 граждански самолета, през 2024 г. - още 40, а тази година - 82, което би било рекорд в съвременната история на Русия.

В реалността обаче за 2022-2025 г. гражданската авиация получи само 13 нови самолета - 12 "суперджета" и един Ту-214. При това последният не се ползва за пътнически превози - с него лети само вицепремиерът Денис Мантуров, разказва пред "Ройтерс" източник, запознат със ситуацията. "За пълноценно възраждане на индустрията няма нито технологии, нито заводи, нито инженери", казва пред "Ройтерс" източник от авиоотрасъла.

Миналата година правителството вече радикално преразгледа плановете за доставка на руски самолети: вместо 171 машини гражданската авиация трябва да получи само 21. Но и тази цел се оказа недостижима.

"Аерофлот" вече обяви, че до 2030 г. ще купи 108 нови самолета МС-21. Това е три пъти по-малко от плановете на компанията, оповестени през септември 2022 г. - тогава тя искаше да купи 339 нови самолета руско производство. От тях 210 трябваше да са МС-21, 89 — SJ-100, 40 — Ту-214. Даже бе сключено споразумение с Обединената авиостроителна корпорация. Две години по-късно "Аерофлот" се отказа от SJ-100 и Ту-214.

В същото време западните самолети, притежавани от руските компании, постепенно излизат от строя. Поне 200 Boeing и Airbus ще трябва да бъдат изведени от експлоатация до 20230 г., предупреди през март шефът на "Ростех" Сергей Чемезов. На среща с президента Владимир Путин през 2023 г. той каза, че масовото извеждане на лайнерите на западните компании ще започне от 2025 г. нататък, тъй като за тях ще са нужни капитални ремонти. Зачестяват и инцидентите със самолети.