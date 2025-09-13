Медия без
Откраднаха колата на полския премиер под носа на охраната му

Крадецът се канел да лети за България

Днес, 15:10
Туск с лексуса
Туск с лексуса

На полския премиер Доналд Туск му откраднаха Lexus под носа на държавната охрана, съобщиха полски медии. 

Lexus RX изчезна преди няколко дни. Крадецът е задържан на летището буквално минути преди полета му за България. Оказа се 41-годишен жител на полския Сопот, който и преди многократно е попадал в полезрението на полицията. Именно в този град се намира вилата на Туск, която е охранявана, както и къщата му във Варшава, където премиерът отсяда ежедневно. Как автомобилът е изчезнал буквално пред очите на охраната – засега не е известно.

