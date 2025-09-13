Откраднаха колата на полския премиер под носа на охраната му

На полския премиер Доналд Туск му откраднаха Lexus под носа на държавната охрана, съобщиха полски медии.
Lexus RX изчезна преди няколко дни. Крадецът е задържан на летището буквално минути преди полета му за България. Оказа се 41-годишен жител на полския Сопот, който и преди многократно е попадал в полезрението на полицията. Именно в този град се намира вилата на Туск, която е охранявана, както и къщата му във Варшава, където премиерът отсяда ежедневно. Как автомобилът е изчезнал буквално пред очите на охраната – засега не е известно.