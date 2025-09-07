Русия удари сградата на украинското правителство

Повредени са горните етажи и покривът на сградата на правителството в Киев.

"В Печорския район в резултат на вероятно сваляне на безпилотен апарат е възникнал пожар в правителствена сграда. Пожарникарите работят на място", написа в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко.

Агенция Reuters съобщава, позовавайки се на очевидци, че гъст дим се издига над основната сграда на украинското правителство. Ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко по-рано заяви, че "е възникнал пожар на последния етаж на административна сграда в Печерския район".

Правителството на Украйна се намира именно в Печорския район.

Според източници на "Суспільне", в резултат на падането на отломки гори сградата на кабинета на министрите. Телеграм-каналът "Реальний Київ" публикува кадри от пожара в правителствена сграда близо до Майдана. В крайна сметка потвърждение дойде от премиера на Украйна Юлия Свириденко. "Покривът и горните етажи са засегнати вследствие на вражески удар. Спасителните екипи гасят пожара", написа тя в "Телеграм".

В Киев има двама загинали - 32-годишна жена и 2-месечното й бебе, един човек се издирва, осемнайсет са пострадали при атаката на окупаторите, има разрушени жилища, съобщи кметът Кличко.

От пострадалите в Святошинския и Дарницкия район осем са хоспитализиран.

По негови данни, след атака с дронове в четириетажна сграда в Дарницкия район е настъпило частично разрушаване на третия етаж, а в девететажен жилищен блок в Святошинския район - частично разрушаване от четвъртия до осмия етаж.

Приблизителен маршрут на ракетите и дроновете от руската атака срещу Украйна в нощта на 7 септември:

Украинската армия съобщи, че Русия е изстреляла поне 805 дрона и 13 ракети, поставяйки нов рекорд. Президентът Володимир Зеленски заяви, че спасителните служби работят в цялата страна. "Тези убийства сега, когато реалната дипломация можеше да започне отдавна, са умишлено престъпление и продължаване на войната", написа Зеленски във Фейсбук.

Отделен удар с управляемо оръжие в южния регион Запорожие уби и съпружеска двойка, съобщи губернаторът Иван Фьодоров.

Атаката се случва след като над две дузини европейски държави обещаха да патрулират всяко мирно споразумение, като някои са готови да изпратят войски на земята. Киев подчертава, че гаранциите за сигурност, подкрепени от западни войски, са ключови за всеки мирен договор, за да се предотврати бъдеща руска инвазия.

Президентът Владимир Путин обаче заяви, че присъствието на западни сили в Украйна е неприемливо и тези сили ще бъдат „легитимна цел“.

УКРАЙНА ОТНОВО УДАРИ ПЕТРОЛОПРОВОДА "ДРУЖБА"

Украйна атакува петролопровода "Дружба" в руската Брянска област и нанесе "големи щети в резултат на избухналия пожар", съобщи в "Телеграм" командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди.

Засега няма коментар от страна на Русия. Транзитният тръбопровод служи за доставки на руски суров петрол за Унгария и Словакия, които продължават да го купуват от Русия дори след като други страни от Европейския съюз спряха да го правят заради инвазията в Украйна.

Киев заяви, че ударите по руски енергийни съоръжения са в отговор на продължаващите атаки на Москва срещу Украйна и имат за цел да подкопаят военните усилия на Русия. Доставките на суров петрол и до двете европейски държави бяха прекъснати многократно през последните седмици заради украински атаки