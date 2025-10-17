Зеленски предложи на Тръмп сделка: Дронове срещу “Томахоук”

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна за срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Той благодари на Тръмп за усилията му да приключи войната на Русия срещу Украйна, а американският президент го нарече "много силен лидер". Основната тема на разговорите е какви оръжия могат да предоставят САЩ на Украйна.

President Donald J. Trump welcomes Ukrainian President @ZelenskyyUa to the White House. 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/ZyC8eo9q2G — The White House (@WhiteHouse) 17 октомври 2025 г.

„Предлагаме сделка на САЩ. Ще им дадем дронове, а те ще ни дадат „Томахоук“ и други оръжия. Войната не е просто използване на "Томахоук", тя е и хиляди дронове. Ние ги произвеждаме. САЩ имат голямо производство и други ракети, но нямат хиляди дронове, както ние имаме. Ние имаме сериозно предложение за дроновете,“ каза Зеленски.

„Да, интересуваме се от сделка,“ отвърна Тръмп. Но все пак даде да се разбере, че едва ли ще даде "Томахоук". "Най-добре е да завършим тази война без "Томахоук". И мисля, че сме близо до това. Аз обичам да завършвам войни. В тази война ще имаме успех. Почакайте", каза Тръмп. Зеленски добави, че Тръмп има голям шанс за приключи войната, какъвто предшественикът му не е имал.

Тръмп каза, че планираната му среща с руския президент Владимир Путин в Унгария най-вероятно ще е двустранна, тъй като между Путин и Зеленски съществува неприязън. "Ние искаме всичко да е комфортно. Ще участваме в тристранен формат, но вероятно разделен. По-скоро ще бъде двустранна среща", каза той. И обясни защо е избрал точно Унгария за домакин. "Това е безопасна страна, свършила е много добра работа. Той /Виктор Орбан/ е много добър лидер, що се отнася до управлението на своята страна. Те нямат много от проблемите, които имат другите страни. Мисля, че той ще бъде много добър домакин", каза Тръмп.

Тръмп не се притеснява, че Путин може да се опитва да го манипулира, за да спечели време. "Цял живот са ме манипулирали най-добрите. Отлично се справих. Нищо страшно няма", каза той.

Американският президент избягна отговора на въпроса какво ще предприеме, ако Путин не се съгласи с мира. "Ще видим. Мисля, че президентът Путин иска да завърши войната. Разговарях с него вчера два часа и половина. Обсъдихме много детайли. Мисля, че той иска тя да приключи. Мисля, че президентът Зеленски също иска тя да прииключи. Сега трябва да постигнем това", каза той.

Зеленски е на друго мнение по този въпрос: "Ние искаме да приключим войната. Путин не иска. Трябва да му бъде оказан натиск, за да се съгласи".