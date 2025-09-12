Тръмп: Убиецът на Чарли Кърк е заловен

Задържан е заподозрян за убийството на консервативния активист Чарли Кърк. "С голяма степен на вероятност сме го хванали. Той е под стража. Някой много близък до него го е издал", съобщи американският президент Доналд Тръмп по Fox News.
‘We Have Him’: President Trump says suspect arrested for Charlie Kirk’s assassination https://t.co/w4D8byriui pic.twitter.com/qfG4psZYCg— New York Post (@nypost) 12 септември 2025 г.
Задържаният е Тайлър Робинсън, 22-годишен жител на Юта, съобщиха губернаторът на щата Спенсър Кокс и директорът на ФБР Каш Пател.
Кокс каза, че един от членовете на семейството на Робинсън се е свързал със семеен приятел снощи, който се е обадил на шерифската служба, като е заявил, че Робинсън е признал или е намекнал, че е прострелял Кърк смъртоносно.
"WE GOT HIM": Utah Gov. Spencer Cox shares identity of suspect as Tyler Robinson, including evidence of anti-Charlie Kirk political rhetoric. pic.twitter.com/UYU4lZ2sWA— Fox News (@FoxNews) 12 септември 2025 г.
Следователите са прегледали запис от охранителни камери, показващ как Робинсън е пристигнал в кампуса във вторник в 8:29 ч. сутринта със сив Dodge Challenger. Той е бил облечен в обикновена кестенява тениска, леки шорти и черна шапка с бяло лого. С такова облекло е бил и когато следователите са го арестували.
Властите все още не казват какъв е мотивът за убийството, но уточняват, че Тайлър се е интересувал от политика и е говорел за посещението на Кърк в щата Юта. Те смятат, че той е действал сам.
На гилзите, намерени редом с винтовката Mauser Model 98, е имало надписи, сред които "Hey, Fascist, Catch!"; Bella, ciao, както и "Ако четеш това, ти си гей".
Бащата на Тайлър - Мат, ветеран с 27 г. стаж в шерифския отдел на окръг Вашингтон. Майка му, Амбър Робинсън, работи за Intermountain Support Coordination Services, компания, която помага на хора с увреждания. Тайлър има и двама братя. Той е студент в университета в Юта.
Tyler Robinson and his family don’t look like trans liberals to me. Tyler’s family is registered republicans, his father is a minister and former law enforcement, they have family members in the military. Oh and Tyler’s parents introduced him to weapons at an early age. pic.twitter.com/czf9iNFCbM— Blake (@blakepccarter) 12 септември 2025 г.
Във вторник американските власти заявиха, че ще искат смъртна присъда за убиеца на Кърк.
Арестът на Робинсън идва, след като властите организираха масово издирване и обявиха награда от $100,000 за информация, която доведе до неговото залавяне. Бе публикувано видео как мъж скача от покрива на сграда и бяга към близката горичка малко след като Кърк бе застрелян. По-късно в гората бе намерена винтовка Mauser.
FBI released CCTV footage on Sep 12 of shooter who killed commentator Charlie Kirk on Sep 10, showing him jumping off a building roof and fleeing.— Chudé (@chude__) 12 септември 2025 г.
That’s a professional Assassin there!🥶 pic.twitter.com/0tmNAzBioj
Двама души бяха задържани за стрелбата, но след това освободени.
31-годишният Чарли Кърк бе убит с един единствен изстрел, докато говореше пред публика в университета в Орем в сряда. Той беше водещ на популярния подкаст The Charlie Kirk Show и се смяташе за близък съратник на Доналд Тръмп. Кърк бе основател на консервативната младежка организация Turning Point USA и изигра ключова роля за мобилизацията на младежите в подкрепа на Тръмп по време на президентските избори през 2024 г.