Тръмп: Убиецът на Чарли Кърк е заловен

22-годишният Тайлър Робинсън е признал за убийството и семеен приятел го предал

12 Септ. 2025Обновена
Според ФБР Тайлър Робинсън е признал за убийството пред свой приятел
Задържан е заподозрян за убийството на консервативния активист Чарли Кърк. "С голяма степен на вероятност сме го хванали. Той е под стража. Някой много близък до него го е издал", съобщи американският президент Доналд Тръмп по Fox News.

Задържаният е Тайлър Робинсън, 22-годишен жител на Юта, съобщиха губернаторът на щата Спенсър Кокс и директорът на ФБР Каш Пател.

Кокс каза, че един от членовете на семейството на Робинсън се е свързал със семеен приятел снощи, който се е обадил на шерифската служба, като е заявил, че Робинсън е признал или е намекнал, че е прострелял Кърк смъртоносно.

Следователите са прегледали запис от охранителни камери, показващ как Робинсън е пристигнал в кампуса във вторник в 8:29 ч. сутринта със сив Dodge Challenger. Той е бил облечен в обикновена кестенява тениска, леки шорти и черна шапка с бяло лого. С такова облекло е бил и когато следователите са го арестували.

Властите все още не казват какъв е мотивът за убийството, но уточняват, че Тайлър се е интересувал от политика и е говорел за посещението на Кърк в щата Юта. Те смятат, че той е действал сам.

На гилзите, намерени редом с винтовката Mauser Model 98, е имало надписи, сред които "Hey, Fascist, Catch!"; Bella, ciao, както и "Ако четеш това, ти си гей".

Бащата на Тайлър - Мат,  ветеран с 27 г. стаж в шерифския отдел на окръг Вашингтон. Майка му, Амбър Робинсън, работи за Intermountain Support Coordination Services, компания, която помага на хора с увреждания. Тайлър има и двама братя. Той е студент в университета в Юта. 

Във вторник американските власти заявиха, че ще искат смъртна присъда за убиеца на Кърк.

Арестът на Робинсън идва, след като властите организираха масово издирване и обявиха награда от $100,000 за информация, която доведе до неговото залавяне. Бе публикувано видео как мъж скача от покрива на сграда и бяга към близката горичка малко след като Кърк бе застрелян. По-късно в гората бе намерена винтовка Mauser.

 

Двама души бяха задържани за стрелбата, но след това освободени.

31-годишният Чарли Кърк бе убит с един единствен изстрел, докато говореше пред публика в университета в Орем в сряда. Той беше водещ на популярния подкаст  The Charlie Kirk Show и се смяташе за близък съратник на Доналд Тръмп. Кърк бе основател на консервативната младежка организация Turning Point USA и изигра ключова роля за мобилизацията на младежите в подкрепа на Тръмп по време на президентските избори през 2024 г.

Чарли Кърк

