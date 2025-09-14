Заподозреният в убийството на Чарли Кърк не признава вина

22-годишният Тайлър Робинсън, задържан по делото за убийството на Чарли Кърк, все още не е признал престъплението и не сътрудничи на властите, съобщи губернаторът на щата Юта Спенсър Кокс.

„Но всички около него сътрудничат. И мисля, че това е много важно“, каза Кокс в интервю за ABC News.

Той потвърди информация на The New York Times, че заподозреният по време на разговор в Discord е заявил, че убийството е извършил негов „двойник“.

31-годишният Чарли Кърк беше убит на 10 септември. Заподозреният за убийството беше задържан два дни по-късно.

Мемориална служба в памет на Чарли Кърк ще се състои на 21 септември на стадион „State Farm Stadium“ в Аризона, който побира над 60 хиляди души, съобщи организацията Turning Point USA. Междувременно журналисти публикуват нови данни за 22-годишния жител на щата Юта Тайлър Робинсън, заподозрян в убийството, предаде Би Би Си.

Очаква се на траурната церемония в Аризона да присъстват президентът Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио.

Аризона заемаше важно място в живота на Кърк — там се намираше щаб-квартирата на Turning Point USA, която той основа, и там живееше със съпругата си и двете им деца до смъртта си.

В събота вдовицата на Кърк, Ерика, за първи път направи публично изявление след смъртта на съпруга си, обещавайки да запази наследството му. На живо от централата на Turning Point USA тя се обърна към „злодеите“, отговорни за смъртта му:

„Те всички трябва да знаят едно нещо. Ако досега сте мислили, че мисията на съпруга ми е била важна, то сега дори не можете да си представите какво точно отприщихте в страната и по целия свят“, каза тя.

Кърк извървя дълъг път — от неизвестен активист от предградие на Чикаго до една от водещите фигури на консервативното движение MAGA. Смята се, че именно той е бил свързващото звено между президента Тръмп и младите републиканци, а след победата през 2024 г. Тръмп специално подчерта заслугите на Кърк и Turning Point USA за неговия триумф.

Предполагаемият убиец, Тайлър Робинсън, се намира в затвора на окръг Юта без право на освобождаване под гаранция. Полицията съобщи на CBS News (партньор на Би Би Си в САЩ), че той е под специално наблюдение, за да се установи дали представлява опасност за околните или за себе си.

Очаква се Робинсън за първи път да се яви в съда във вторник следващата седмица, когато ще му бъде повдигнато и официално обвинение.

Семейството на Робинсън живее в град Вашингтон, щата Юта. През миналата седмица този тих град и съседният Сейнт Джордж бяха изпълнени с представители на местните и федералните правоохранителни органи.

В навечерието на ареста полицейски коли пристигнаха в жилищен комплекс в Сейнт Джордж — на около 10 минути път от Вашингтон, където според местни медии заподозреният е имал апартамент и където, по всичко личи, е бил задържан.

Според материалите по делото, полицията е разпитала човек, живял заедно с Робинсън, който им показал съобщения, за които се предполага, че са били публикувани от него в платформата Discord.

Полицаите твърдят, че в съобщенията се говорело, наред с друго, за това, че „трябва да се вземе винтовката от тайника и да се остави в храстите“. Други съобщения засягали „гравирани думи по куршумите и споменавали, че мерникът и пушката са уникално оръжие“, се казва в полицейските документи.

По-рано властите съобщиха, че върху някои от гилзите, намерени на местопрестъплението, имало гравирани лозунги, включително: „Ей, фашист, дръж!“.

Родителите му понякога посещавали близката мормонска църква.

„Това е добро семейство — каза в събота пред CNN губернаторът на Юта Спенсър Кокс. — Нормално детство. Всичко, което човек би се надявал, никога да не доведе до подобно нещо. Но, за съжаление, то се случи.“

Американските власти съобщиха, че бащата на Робинсън първо е убедил сина си да се предаде, след което се свързал с пастора на младежка църква. Последният подал информацията на Службата на федералните съдебни маршали.

Доналд Тръмп се изненада, че родителите на убиеца на Чарли Кърк сами са го предали на властите.

„Толкова бързо научихме за него множество нови неща. Той беше напълно радикализиран и обезумял, и това сигурно е било травматично, защото родителите му — консервативни хора, както казват, много добри, живеещи в Юта. А бащата предава сина си. Това е тежък случай“, заяви Тръмп пред журналисти.

Той добави, че е попитал един от служителите на ФБР колко често родители докладват за собственото си дете, знаейки за вината му. „И той каза: почти никога“, подчерта американският президент.