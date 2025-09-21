Медия без
Тръмп и 100 000 души изпратиха Чарли Кърк

На церемонията президентът на САЩ се здрависа и поговори с Илон Мъск

22 Септ. 2025Обновена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, вицепрезидентът Ванс, председателят на Камарата на представителите Джонсън, държавният секретар Марко Рубио, военният министър Пийт Хегсет, шефът на разузнаването Тулси Габърд и още няколко федерални министри присъстват на поклонението на консервативния активист Чарли Кърк в Аризона. 

Възпоменателната церемония се проведе на стадион "Стейт Фарм" в Глендейл. За нея в Аризона пристигнаха два самолета само със служители на администрацията на САЩ.

За пръв път от месец юни Доналд Тръмп поговори с бившият шеф на министерство за правителствена ефективност Елон Мъск. Двамата се здрависаха зад бронираното стъкло, откъдето наблюдаваха церемонията.

"Ние сме нация в скръб, шок и печал. Един от най-умните на нашето време беше откраднат от нашата страна. Гигант от своето поколение. И най-важното - отдаден съпруг, баща, християнин и патриот. Чарли Кърк бе убит от радикализирано хладнокръвно чудовище", заяви Тръмп от трибуната.

Тръмп добави, че преди смъртта си Кърс го е помолил да спаси Чикаго от престъпността. „Едно от последните неща, които ми каза, беше: „Моля ви, господине, спасете Чикаго.“ Ще го направим, ще спасим Чикаго от ужасна престъпност“, каза той. 

Президентът призна, че убитият консервативен активист му е осигурил подкрепата на младите хора на изборите: „Никой първоначално не е мислил, че това може да се превърне в нещо толкова огромно. Неговото движение се превърна в опустошителна сила в американската политика. Огромни тълпи се стичаха при него... Спечелихме повече млади гласове от всеки друг кандидат... Той беше голям фактор“. 

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Кърк е бил убит от "онези, които презират добродетелите, върху които наистина е изградена нашата цивилизация: диалога, търсенето на истина, семейството и вярата". Държавният секретар пък окачестви убийството като политическо. А директорката на Националното разузнаване Тулси Габард заяви, че убийството това е опит на „зли сили“ да установят цензура в страната.

Вдовицата Ерика Кърк изнесе емоциално слово, прекъсвано от ръкопляскания, в което изтъкна че прощава на предполагаемия убиец. 

 Властите бяха въвели зона за забрана на полетите в района на стадиона. Стадионът беше отворен рано сутринта, за да може да влязат всички желаещи - това ставаше бавно, тъй като проверката преди влизане на стадиона бяха като на летище. На посетителите бе забранено да носят със себе си всякакви чанти, дори и най-малките.

Стадионът е с капацитет 63 000 души, властите допускат, че в района е имало над 100 000 души.

Въоръжен мъж беше задържан снощи, след като се представи за служител на реда. Главният прокурор на САЩ Пам Бонди не изключи убиецът на Кърк - Тайлър Джеймс Робинсън, да бъде обвинен и на федерално ниво. Бонди добави, че прокуратурата ще направи всичко, за да гарантира, че мъжът никога повече "няма да види бял свят". По-рано окръжният прокурор на Юта повдигна обвинения срещу Робинсън по седем обвинения, първото от които е тежко убийство. 

Властите смятат, че Робинсън напоследък се е радикализирал въз основа на "леви" идеи, той е живял с трансджендър и е спорил с баща си, който харесвал Тръмп. Властите в Юта сравниха убийството на активист с поредица от политически атаки в края на 1960-те, когато бяха застреляни Джон и Робърт Кенеди, Мартин Лутър Кинг и др.

Чарли Кърк

