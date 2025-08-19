Рим, Будапеща и Женева са фаворити за срещата Зеленски-Путин

Срещата на Тръмп, Путин и Зеленски може да се състои в Рим, съобщи Sky News. По време на снощния си разговор с Тръмп, Путин предложил срещата със Зеленски да е в Москва (Зеленски отказа), написа AFP. Срещата ще е в Будапеща, смята Reuters, а френският президент Макрон заяви, че се надява тя да е в Женева. Швейцария дори вече заяви, че ще предложи „имунитет“ на руския президент Владимир Путин, въпреки обвинението му пред Международния наказателен съд, при условие че той дойде „за мирна конференция“ - това увери швейцарският министър на външните работи Игнацио Касис, цитиран от АФП.

Всъщност още не е ясно дали срещата ще е една - тристранна, или две - като преди тристранната има преговори само между Путин и Зеленски.

Освен мястото, все още не са ясни и позициите, с които лидерите ще отидат на тази среща, която трябва да се състои до края на август.

Не е ясна все още украинската позиция по териториите. Украинският президент Зеленски даде да се разбере, че е готов да преговаря за линията на фронта, но не е ясно какво е мнението му за размяната на териториите, нито каква ще е юридическата съдба на завзетите територии - дали те стават завинаги юридически руски, дали статута им ще бъде определен за 49 или 99 години. Не е ясно ще приеме ли Киев условията за разпространението на руския език и съдбата на контролираната от Москва украинска църква.

Позицията на Русия също не е твърде ясна. Например, не е ясно дали Москва ще приеме разделение по линия на фронта, след като искаше контрол върху непревзети територии от Донецка област. Москва още не е казала "да" за срещата на върха. Днес министър Лавров заяви само, че Русия не се отказва от никакви форми на работа по украинското урегулиране — нито от двустранни, нито от тристранни, но "контакти с участието на първите лица трябва да бъдат подготвени изключително внимателно". Териториалните промени често са неразделна част от постигането на споразумения, заяви Сергей Лавров в интервю за телевизионния канал "Россия 24". В същото време той заяви, че Русия не е воювала за територии, а за правата на рускоезичното население.

Без уважение към сигурността на Русия и правата на руснаците в Украйна не може да се говори за никакви дългосрочни договорености, отбеляза Лавров, който специално подчерта днес, че Доналд Тръмп е поканен да посети Москва.

Все още не е ясна напълно и позицията на европейците. Например, какво смятат те за санкциите към Русия. Лидерите на редица страни от ЕС и Великобритания проведоха този следобед видеоконференция на "коалицията на желаещите". Веднага след нея ще последва извънредна онлайн среща на върха на ЕС, съобщиха от Брюксел. Европа се интересува преди всичко от гаранциите за сигурността на Украйна и самата Европа.

Американският президент Доналд Тръмп продължи да дава подробности от срещата в Белия дом снощи, този път от ефира на Fox News. "Европейските лидери на срещата в Белия дом се отнесоха с разбиране към необходимостта от териториални отстъпки на Украйна. Украйна ще получи много територия", добави той, като в същото време повтори тезата си, че Крим няма как да бъде върнат на Украйна. "Путин и Зеленски се разбират малко по-добре, отколкото си мислех. Не бих казал, че някога ще станат най-добри приятели, но се справят добре", каза изненадващо Тръмп.

Президентът Тръмп допусна разполагането на войски на страни от НАТО, но не американски, в Украйна - нещо, с което Русия е е съгласна. "САЩ могат да помогнат на Европа с разполагането на войски в Украйна, включително с въздушна подкрепа", каза днес Тръмп. Страните са готови да пратят войници в Украйна са Франция, Великобритания и Германия.