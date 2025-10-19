Демократи пак протестираха срещу "крал Тръмп"

В стотици градове в САЩ се проведоха демонстрации срещу президента Доналд Тръмп - според организаторите около 7 млн. души са взели участие във втория национален протест под наслов "Без крале". Повече от 100 000 души преминаха по улиците на Ню Йорк, за да протестират срещу политиката на президента Доналд Тръмп. Акции се проведоха и в други големи градове на страната - Вашингтон, Чикаго, Маями и Лос Анджелис, съобщава BBC.

На Таймс Скуеър в Ню Йорк хиляди хора се събраха в началото на акцията. Улиците и входовете на метрото бяха изпълнени с протестиращи, които носеха плакати с надписи "Демокрация, а не монархия" и "Конституцията не е по избор". В Питсбърг, Пенсилвания, хиляди хора излязоха по улиците. Митинги са се провели в по-малки градове като Бетезда в района на Вашингтон и окръг Сарасота във Флорида. На уебсайта на "Без крале" се твърди, че администрацията на Тръмп "изпраща маскирани агенти" по улиците на САЩ, тероризира общности и арестува хора без издадени заповеди.

Докато течаха протестите вицепрезидентът Джей Ди Ванс публикува видео с ИИ, в което Тръмп е представен като цар, а демократи коленичат пред него.