Над 100 000 сърби почетоха годишнината от 16-те жертви в Нови Сад

Между 140 000 и 160 000 души са участвали в днешния възпоменателен митинг по повод годишнината от срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад, съобщиха полицейски източници, цитирани от телевизия N1. В същото време, въпреки тези данни, МВР на страната излезе със съобщение, че по време на 16-минутното мълчание между 11:52 и 12:08 ч., което бе кулминацията на проявата, е имало 39 000 граждани, пристигнали от цяла Сърбия.

Днес страната отбеляза ден на траур за 16-те загинали при срутването на навеса на гарата в Нови Сад точно преди година. Трагедията от 1 ноември предизвика небивала вълна от гняв и протести срещу президента Александър Вучич, с искания за оставката му и за предсрочни избори.

По-рано тази сутрин колони от протестиращи заляха улиците на Нови Сад, водени от трактори и охранявани от пътната полиция. Няколко многолюдни шествия тръгнаха от центъра на града към железопътната гара. Хиляди хора изминаха стотици километри – от Белград и дори от Нови Пазар, който се намира около 340 километра южно от столицата. Маршът им продължи 16 дни. Те се придвижваха с коли, велосипеди и дори пеша. Жителите на Нови Сад излязоха по улиците, за да ги поздравят и да се влеят в колоните.

Протестите доведоха до оставката на премиера, разпадането на неговото правителство и сформирането на ново. Но националистическият президент Александър Вучич упорито остана на поста си. Той редовно наричаше демонстрантите "финансирани от чужбина превратаджии", докато членове на неговата партия прокарваха конспиративни теории, че срутването на покрива на гарата може да е било режисирана атака, припомня БГНЕС. В телевизионно обръщение в петък Вучич се извини за думите си, за които, както каза, сега съжалява. "Това се отнася както за студентите, така и за протестиращите, както и за други, с които не съм съгласен. Извинявам се за това", каза Вучич, но допълни, че протестиращите са насилвали държавата.

В извънредното си обръщение снощи президентът се извини за оценения като циничен коментар по повод организираното възпоменание за 16-те жертви днес. По-рано Вучич попита "футболен мач ли ще има в Нови Сад на 1 ноември", помолен за коментар от местни журналисти за организацията на хиляди хора от цялата страна, които се придвижваха пеша към Нови Сад, за да участват в отбелязването на годишнината. В отговор на извинението на Вучич студентите го призоваха да се откаже от поста си и да насрочи предсрочни парламентарни и президентски избори.

Вчера железопътният превозвач "Сърбиявоз" обяви, че движението на всички пътнически влакове е спряно заради анонимен сигнал за поставени взривни устройства във всички влакове и линии. Ситуацията с влаковете се повтори и в навечерието на две големи антиправителствени демонстрации в Белград – на 15 март и 28 юни, когато пътническият железопътен трафик беше спрян поради анонимни сигнали за взривни устройства във влакове и по релсите. Не е установено кой стои зад тези фалшиви съобщения.

Днешното възпоменателно събитие е кулминацията на антиправителствените протести, оглавени от студенти, които започнаха след рухването на козирката на жп гарата на 1 ноември 2024 г., причинило смъртта на 16 души. Студентите блокираха над 60 факултета, а протестите се превърнаха в масови.

Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Вучич отказа да насрочи. Протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

Висшият съд в Белград отново потвърди обвинителния акт на Специалния отдел за борба с корупцията към Висшата прокуратура (ВДП) в Белград срещу управителя на "Инфраструктурата на Сръбските железници" и двама членове на Комисията за техническа проверка на жп гарата в Нови Сад. Осъдени за трагичния инцидент все още няма.

ГЛАДНА СТАЧКА

Дияна Хърка, майка на една от 16-те жертви, обяви, че започва гладна стачка, предаде БНР.

"Трябва да знам кой уби детето ми, кой уби 16 души. Някой трябва да бъде подведен под отговорност за това. Ще обявя гладна стачка пред кметството в Белград, срещу лагера на привържениците на Александър Вучич", каза Хърка пред хилядите сърби, които дойдоха днес в Нови Сад на възпоменателното събитие.

"Искам да благодаря на студентите, които ме поддържат жива, да благодаря на мотористите, на ветераните, на нас, на обикновените хора. Днес е най-тъжният ден за всички нас, днес Нови Сад плаче, но аз се боря, за да не плаче никой никога повече, нито една майка, нито една сестра", каза Дияна, чийто син Стефан Хърка загина на 27 години преди точно 12 месеца.

В изявлението си днес Хърка призова президента Вучич да свика предсрочни избори, както поискаха студентите в началото на май.