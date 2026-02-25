"Литаско" заплаши България със съд заради "Лукойл Нефтохим"

Швейцарското дружество "Литаско" - дъщерно на руската "Лукойл" и основен акционер в "Лукойл Нефтохим Бургас", обяви, че е започнало процедура по уреждане на спор с България. В изявление на компанията се посочва, че тя може да отнесе случая до Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID), съобщи БТА.

В изявлението се припомня, че през ноември българският парламент прие законодателство за въвеждане на външно управление в "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България" и други дружества от групата в страната. С него беше определен и особен търговски управител на рафинерията, като на поста беше назначен дотогавашният шеф на НАП Румен Спецов. Според "Литаско" това решение, както и други действия като прекратяването на концесията за терминала на пристанище "Росенец", са навредили на компанията и нарушават международни споразумения и ангажименти на България.

Цитират се спогодбата между Швейцария и България за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, както и Договорът за Енергийната харта.

"Литаско" се оплаква, че действията на българските власти представлявали незаконно отчуждаване на инвестиции без компенсация и че наложените мерки са довели до значителни финансови загуби за групата.

Компанията предупреждава, че ако спорът не бъде решен чрез преговори, ще използва "всички възможни правни механизми за защита на интересите си".

Странно е, че чуждестранният инвеститор, който досега не показваше недоволство, е решил да атакува държавата в сложен политически момент, в който предстоят парламентарни избори, очакват се сериозни размествания в управлението, а изпълнителната власт се упражнява от кратковременно, служебно правителство.