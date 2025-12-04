Регистърът на арбитражите вече работи

Регистърът на арбитражите работи от вчера, когато влезе в сила и наредбата, регламентираща дейността му. Реформа на арбитражното производство, която започна преди няколко месеца, вече е напълно завършена от правна и техническа гледна точка, обяви Министерството на правосъдието.

С промените в Закона за арбитражите за пръв път в България се въвежда регистър на арбитражите. Той ще съдържа всички арбитражни институции със седалище в страната, както и всички арбитражни производства, чието място на арбитраж е на територията на страната. Това включва и ad hoc арбитражи, както и производства, водени пред чуждестранни институции, когато арбитражът е уреден в България.

Регистърът е публичен по отношение на основните данни за арбитражните институции, както и имената и професиите на вписаните арбитри.

Останалата информация - като страни по конкретни дела, детайли по производства, подадени документи и др., е поверителна и достъпна единствено за компетентните съдилища и упълномощените служители от Министерството на правосъдието.

Въвеждането на Регистъра има за цел да повиши прозрачността и общественото доверие към арбитража, като ограничи възможностите за "фиктивни" арбитражи и злоупотреби. Новата система дава възможност лесно да се провери легитимността на арбитражните институции, статутът на арбитъра и неговата професионална квалификация.

Измененията в закона бяха предизвикани от десетки случаи на скандални арбитражни решения, постановени от практически неконтролируеми арбитри и арбитражи, припомня МП. С реформата бяха повишени изискванията към арбитрите и беше въведена засилена защита на страните - особено на физическите лица, които не са търговци или предприемачи. Вече се изисква изрично съгласие за арбитраж, както и реално получаване на исковата молба, призовките и другите документи, без възможност за фиктивно връчване.

Освен това законът въведе нови основания за нищожност на арбитражното решение, включително когато то е постановено от арбитраж или арбитър, който не е вписан в новосъздадения регистър - механизъм, който досега не съществуваше.