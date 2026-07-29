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Кабинетът спасява 800 млн. евро за регионите

Детската болница в Бургас и градският транспорт на София и други общини ще получат допълнително пари

29 Юли 2026
Атанас Пеканов и Иван Шишков
Атанас Пеканов и Иван Шишков

Правителсвото приема извънредни мерки за ускоряването на изпълнението на програма "Развите на регионите" заради риск до края на годината да не бъдат усвоени близо 800 млн. евро.  Ако парите не бъдат заявени пред ЕК, България ще ги загуби. В същото време програмата към момента е с много ниско ниво на усвояване и без извънредни мерки то не може да бъде наваксано.

Това обяви след днешното заседание на кабинета вицепремиера по еврофондовете Атанас Пеканов на съвместен брифинг с регионалния министър Иван Шишков. 

Както "Сега" писа, програма "Развитие на регионите" е най-рискова за тази година по линия на изискването заявените годишни бюджети по еврофондовете да се усвояват в срок от 3 години. По това правило до края на годината страната ни трябва да декларира пред Брюксел над 900 млн. евро, а до момента са заявени едва 146 млн. евро. Това ниво е изключително ниско на фона на общия бюджет на програмата от 3 млрд. евро. Парите по нея са договорени почти напълно, но изпълнението върви много бавно. 

За да не се загубят средствата, кабинетът предлага извънредни проекти в по-напреднала фаза, които да бъдат договорени с Брюксел. Голяма част от рисковата сума е за въглищните региони. Там се предвижда голяма част от парите да се пренасочат към финансов инструмент вместо напълно безвъзмездно финансиране, за да не се загубят. Извън тези размествания и промени в правилата, за въглищните региони кабинетът обещава допълнителни 500 млн. евро, стана ясно от изказването на Пеканов. Към момента не е ясно кога и как ще могат да бъдат договорени те. Сериозни суми ще бъдат пренасочени и към детската болница в Бургас, както и за метрото и градския транспорт на София. Пари за градска мобилност ще има и за 9 други общини.

Към момента липсват детайли за точното разпределение на извънредните средства, но сумите на фона на обявеното рисково финансиране са значими. Очакват се подробности - предстои и брифинг за средствата, които ще получи София за метро и градски транспорт. 

ПРЕКРАТЕНА 

Няма да толерираме манипулирани процедури с европейски пари. Затова и спряхме процедурата от времето на кабинета Желязков, където 127 милиона евро щяха да бъдат раздадени по субективен и непрозрачен начин на малки и средни предприятия.  Европейската комисия още в първите дни на правителството през май ни каза ясно - по тази процедура няма да ви дадем и едно евро, защото знаем какво се е случвало, коментира още Пеканов. Както "Сега" писа, процедурата ще бъде преобявена наново през есента, като по нея ще бъде заложено и съфинансиране от фирмите. Решението за прекратяване на процедурата, която породи огромен интерес сред фирмите и стотици проекти останаха в списък с резерви, бе взето след одит на критериите за подбор и прилагането им. 

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Ключови думи:

Атанас Пеканов, еврофондове

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