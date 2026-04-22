Държавните "щандове за хората" губят, но се разрастват

Пилотната фаза на проекта с държавните щандове с евтини храни, имала за цел да провери на практика приложим ли е моделът.

Държавното предприятие „Магазин за хората“, създадено от предишната власт по инициатива на Делян Пеевски за продажба на евтини хранителни стоки приоритетно от български производители, се похвали с успешно разрастване, въпреки все още отрицателните си финансови резултати.

На уеб страницата си предприятието информира днес, че е открило 6 нови локации през март, а до края на април ще открие още 35.

"Успешно завърши пилотната фаза на проекта. Нейната цел беше да се провери на практика приложимостта на модела. Преминаваме към следващата фаза на развитие", информират от дружеството.

Както е известно, проектът за държавна верига магазини стартира с 10 млн. лв., предоставени от бюджета през лятото на 2025 г. с решение на управленската коалиция между ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН. Впоследствие се оказа, че фирмата само наема щандове и рафтове в търговски обекти на Централния кооперативен съюз, където продава пакетирани храни и консерви, без плодове и зеленчуци.

Дружеството завърши 2025 г. със загуба от 284 хиляди лева, а от съобщението става ясно, че и в момента е на червено и не е ясно докога може да издържи така. Няма информация дали междувременно цените в обектите й се вдигат, следвайки по-високите разходи за горива заради войната в Иран.

Вместо това от компанията се похвалиха, че оборотите й са нараснали между 15–20% и 70–80%, а доставчиците им отчитали ръст на обемите доставени стоки от 2 до 3 пъти спрямо предходни периоди.

"Това е постигнато при последователно поддържане на ценова политика, позволяваща на магазините партньори да продават стоките си на цени средно с 25–30% под стандартните непромоционални цени в големите търговски вериги и съпоставими с техните промоционални предложения", се казва в съобщението.

Шестте нови щанда на "Магазин за хората", открити през март, се намират в Пловдивска област, където бяха открити и предишните 70 щанда.

През април започва поетапна доставка на първите стоки и в областите Пазарджик и Хасково в нови 35 обекта.

Държавната фирма съобщава, че тази година започва работа по изграждане на собствена логистична мрежа, но няма информация в кои населени места и кога ще се появят първите самостоятелни магазини за хората.

"След обстойно проучване на пазара на логистични услуги и в резултат на повишените цени, обусловени от несигурността при доставките на горива, беше взето решение за ускоряване на процеса по организиране на собствена логистична мрежа. Работата по нейното изграждане вече започна", пишат от дружеството.

При встъпването си в длъжност служебният земеделски министър Иван Христанов назначи анализ на дейността на "Магазин за хората", който да покаже дали има икономически и социален смисъл от този проект. Резултатите от този анализ не са съобщени до момента.

Къде са новите обекти:

Започнали работа през март в Пловдивска област: с. Стряма, с. Паничери, с. Патриарх Евтимово, с. Старосел, с. Златовръх, с. Конуш

В процес на откриване до края на април:

Област Пазарджик гр. Брацигово, с. Черногорово, с. Исперихово, с. Света Петка, с. Добровница, с. Паталеница, с. Мокрище, с. Оборище, с. Лесичово, с. Семчиново, с. Малко Конаре, с. Алеко Константиново, гр. Батак, с. Дороково, с. Розово, с. Драгиново, гр. Ракитово, с. Костандово, с. Мененкьово, с. Драгор, гр. Белово, с. Огняново

Област Пловдив с. Ръжево Конаре, гр. Брезово, с. Козаново, с. Дълго поле, с. Устина

Област Хасково гр. Симеоновград, с. Подкрепа, с. Сусам, с. Бисер, с. Стамболийски, гр. Димитровград, гр. Хасково