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11 души загинаха при самолетна катастрофа във Франция

28 Юни 2026Обновена
Снимката е илюстративна.
Pixabay
Снимката е илюстративна.

11 души са загинали при самолетна катастрофа близо до град Нанси в североизточната част на страната, предаде БТА, като цитира Ройтерс. 

Става дума за инцидент, свързан с граждански самолет в град Томблен, уточниха местните власти. 

Според в. "Ест репюбликен" (L'Est Republican) лекомоторен самолет, на борда на който са били група парашутисти, се е разбил. 

Самолетът е собственост на школа за парашутизъм. Сред 11-те загинали освен пилота са петима инструктори и петима обучаеми.

Френският министър на вътрешните работи в момента пътува е на мястото на инцидента, съобщиха от вътрешното министерство.

По предварителни данни причината за самолетната катастрофа е техническа неизправност на самолета. Това съобщи в ефира на телевизия BFMTV префектът на департамента Ив Сеги. По думите на Сеги „самолетът е паднал вертикално“.

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