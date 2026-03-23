Двама пилоти загинаха при самолетна катастрофа в Ню Йорк

Пътнически самолет се е блъснал в пожарен автомобил при кацане на летище "Ла Гуардия"

Днес, 10:19
На снимки, направени след инцидента, се виждат видими повреди по носа на самолета, който е наклонен нагоре.

Пътнически самолет на "Еър Канада Eкспрес", обслужващ регионален маршрут, се сблъска с противопожарен автомобил при кацане на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк. Пилотът и вторият пилот са загинали, предаде Си Ен Ен. Сержант и офицер в наземната машина имат счупени крайници и са в стабилно състояние в болница, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Самолетът CRJ-900, идващ от Монреал, се е сблъскал с превозното средство със скорост от около 40 км/ч, съобщи специализираният сайт FlightRadar24.com, който е регистрирал данните в 23:37 ч. местно време на 22 март (5:37 ч. тази сутрин българско време).

На снимки, направени след инцидента, се виждат видими повреди по носа на самолета, който е наклонен нагоре. Инцидентът доведе до затваряне на летището. Засега няма коментар за пострадалите от властите и службите за спешна помощ.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че летището се очаква да остане затворено до 14:00 ч. местно време днес (20:00 ч. наше време). Уебсайтът на "Ла Гуардия" показва, че пристигащите самолети са били пренасочени към други летища или са се върнали към точките на заминаване.

Самолетът, участвал в инцидента, е бил експлоатиран от регионалния партньор на "Еър Канада" - "Джаз". Самолетите CRJ-900 могат да превозват до 76 пътници. По данни на Ен Би Си на борда са се намирали 72-ма пасажери и четирима членове на екипажа.

