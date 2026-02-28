Боливийски самолет уби 20 души - повечето на земята

Самолет на боливийските военновъздушни сили се разби при опит за кацане на летището в град Ел Алто, близо до Ла Пас, съобщава местният телевизионен канал Unitel.
По данни на местните авиационни власти самолетът C-130 Hercules е излязъл извън пределите на пистата, навлязъл е върху оживено шосе, разпаднал се е и се е запалил. Отломките са повредили автомобили, които по това време са се движели по пътя. В резултат на катастрофата, по информация на спасителните екипи, са загинали най-малко 15 души, включително екипажът на самолета и хора, намирали се в автомобилите. Впоследствието числото на жертвите нарасна до 20.
Както уточнява Unitel, самолетът е превозвал по поръчка на местната централна банка нови банкноти за Ла Пас, които след катастрофата са се разпръснали в района. На мястото на инцидента се е събрало голямо множество от хора, които са се опитвали да съберат банкнотите, а полицията е използвала сълзотворен газ, за да ги разпръсне.
🇧🇴 | El avión militar que se estrelló en El Alto, Bolivia, transportaba dinero.— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) 28 февруари 2026 г.
En el lugar se observa como los pobladores intentan levantar los billetes mientras los militares y bomberos intentan alejarlos de la zona del accidente.
Reportan la menos 5 muertos. pic.twitter.com/iD34nMqewd
По-късно управителят на централната банка на Боливия Давид Еспиноса обяви, че превозваните със самолета банкноти са невалидни и няма да бъдат приемани като платежно средство.
El avión que sufrió un accidente en El Alto. Preliminarmente se reporta que la aeronave trasladaba divisas y que no era un vuelo comercial.— Opinión Bolivia (@Opinion_Bolivia) 27 февруари 2026 г.
🌐 https://t.co/wcGYKOYcUj
📹 APG pic.twitter.com/1tetmrc5eN