САЩ и Иран подписват мирната сделка в Швейцария

Премиерът на Пакистан Мохамад Шахбаз Шариф заяви, че споразумението между Иран и САЩ е договорено и то ще бъде подписано в петък, 19 юни, в Швейцария.

"След интензивни преговори имаме удоволствието да съобщим, че бе постигнано мирното споразумение между Съединените американски щати и Ислямска република Иран. Двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан", заяви Шараф.

Подписването на споразумението в неделя се провали след като Израел атакува квартал на Бейрут - часове преди САЩ и Иран да финализират мирното споразумение, което се опитват да изготвят от месеци. Това предизвика ново напрежение в преговорите, а Ройтерс пръв съобщи, че Иран няма да подпише сделката днес. Тел Авив декларира, че действията на ЦАХАЛ са в отговор на нападение на Хизбула.

САЩ също не одобриха действията на Израел.

"Атаката срещу Бейрут тази сутрин не трябваше да се случи, особено в такъв специален ден, когато сме толкова близо до сключването на мирно споразумение с Иран", заяви президентът Доналд Тръмп. "Израел има право да се защитава, но атаката, на която отговори, беше много малка и незначителна - никой не беше ранен, пострадал или убит - и не бива да прекъсва този важен процес", допълни той.

„Биби (Нетаняху) изобщо няма и капка здрав разум, много съм недоволен от удара по Бейрут“, допълни Тръмп и обобщи:

Трябваше да подпишем споразумението тази сутрин, но израелският удар в Бейрут го забави.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран взе решение да продължи диалога със САЩ по въпроса за уреждането на конфликта на фона на подновените удари на Израел срещу Ливан, съобщи президентът на Ислямската република Масуд Пезешкиан.

Въпреки това ливански източници съобщават за многобройни вечерни удари на израелските ВВС по обекти на „Хизбула“ в южната част на Ливан. Атакувани са А-Двира, Дейр аз-Захрани, Табнин, Кутрият ас-Сияд, Мифдун, Ал-Ксиба, Кафр-Сир, Кафр-Руднин и Саджд.