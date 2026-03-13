Целият екипаж на американския самолет цистерна в Ирак е загинал

Днес, 16:50
"Боинг" КС 135

„Потвърдена е гибелта на всичките шестима членове на екипажа на американския самолет цистерна KC-135, който се разби в западен Ирак. Самолетът е изгубен по време на полет над приятелско въздушно пространство на 12 март в рамките на операция „Епична ярост“. Обстоятелствата около инцидента се разследват. Загубата на самолета обаче не е причинена нито от вражески огън, нито от огън по свои. Самоличността на военнослужещите не се разкрива до изтичането на 24 часа след уведомяване на най-близките роднини“, се казва в съобщение на Централното командване на въоръжените сили на САЩ в X.

По-рано беше съобщено, че американски самолет-цистерна KC-135 се е разбил в западен Ирак. Първоначално Пентагонът съобщи за четирима загинали военнослужещи, а още двама се водеха изчезнали.

От американското военно ведомство отбелязаха, че „инцидентът не е резултат от вражеска атака или огън по свои“. Отговорност за случилото се обаче пое проиранската групировка „Ислямска съпротива в Ирак“.

 

