Тръмп не иска да си губи времето с Путин

Днес, 04:44
Преди да пристигне в Малайзия, Air Force 1 спря за да зареди в Катар и Тръмп проведе на борда на самолета си разговори с емира на Катар
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново каза, че не иска да "си губи времето" със среща със своя руски колега Владимир Путин, ако няма изгледи за сключване на споразумение за слагане на край на войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Във вторник Тръмп вече заяви, че не иска "безсмислена среща" с Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна.

На борда на Air Force 1, с който Тръмп летя до Малайзия тази нощ, президентът заяви, че САЩ могат да увеличат санкциите срещу Русия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Куала Лумпур и една от първите му задачи в столицата на Малайзия е да присъства на подписването на мирно споразумение между Тайланд и Камбоджа. Тръмп е в Малайзия за да участва в срещата на върха на АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия), която се провежда там.

Преди да пристигне в Малайзия, Air Force 1 спря за да зареди в Катар и Тръмп проведе на борда на самолета си разговори с емира на Катар и премиера на страната.

Очаква се Тръмп да се види с бразилския президент Луис Инасиу Лула да Силва за да обсъдят на търговските отношения и високите мита.

Тръмп заяви, че ще обсъди със Си Дзинпин намаляването на вноса на петрол от Русия от Китай и войната в Украйна. Според Тръмп, Китай и Индия значително са съкратили вноса на петрол от Русия. Не е ясно дали двамата ще преговарят в Куала Лумпур или малко по-късно този месец на срещата на APEC в Южна Корея. 

Във въздуха Тръмп обяви увеличение на тарифите за Канада с 10% заради канадската рекламна кампания, използваща речта на Рейгън от 1987 г. с отрицателни изявления за митата. Както твърди Фондация "Рейгън", този клип напълно игнорира контекста на забележките на бившия президент на САЩ: думите му са призив за свободна и справедлива търговия, а не осъждане на мита във всички форми.

 

 

 

