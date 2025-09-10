Протестът "Блокирай всичко" във Франция затвори пътища и блокира гари

Министърът на вътрешните работи на Франция Брюно Рьотайо обяви близо 200 ареста в първите часове на планирания ден за национален протест във Франция, който набра популярност под името "Блокирай всичко", предава "Асошиейтед прес"

Въпреки че не успя да постигне самодекларираното си намерение да "блокира всичко", протестното движение, което започна онлайн и набра скорост през лятото, се противопостави рано сутринта на 80 000 полицаи, които разбиха барикадите на протестиращите и бързо извършиха арестите, съобщава АП.

Протестиращи затвориха пътищата в Лион. Министърът на вътрешните работи каза, че автобус е бил подпален в западния град Рен. Сутринта около 50 души с качулки са се опитали да започнат блокада в Бордо, докато в Тулуза запален кабел е нарушил движението по пътя Тулуза-Ош. Групи протестиращи многократно са се опитали да блокират околовръстния път на Париж по време на сутрешния час пик. Те издигнали барикади и хвърляли предмети по полицаите. France24 съобщава, позовавайки се на парижката полиция, че ''хиляда лица'' са направили опит да влязат на основния транзитен пункт в Париж Гар дю Нор. От полицията са казали, че опитът е бил осуетен от полицията.

Движението "Блокирай всичко" се появи през май и е широк израз на недоволството на французите. Движението твърди, че няма централизирано ръководство и се организира чрез социалните медии. Говори се обаче, че в последно време организацията е поета от левицата и крайната левица.

"Блокирай всичко'' напомня за движението на ''жълтите жилетки'', което разтърси първия мандат на Еманюел Макрон като президент. То започна с работници, които разпънаха палаткови лагери, за да протестират срещу повишаването на данъците върху горивата, носейки светлоотразителни жилетки. Движението бързо се разпространи сред хора с различни политически, регионални, социални и генерационни различия, разгневени от икономическата несправедливост и от президента Еманюел Макрон, припомня "Гардиън".

Националният протест е "бойното кръщение" на новия премиер на Франция Себастиен Лекорню. Макрон назначи Льокорню за министър-председател късно във вторник, ден след като предшественикът му Франсоа Байру загуби вот на доверие в парламента, принуждавайки него и правителството му да подадат оставка.

При официалното предаване на властта между Байру и Льокорню днес новият премиер каза, че няма да прави обръщение към нацията. Той заяви, че новото му правителство ще трябва да бъде креативно и да разговаря с опозиционните партии, добавяйки, че ще има промяна и в политиките.