МВР се хвали с арести на Дилърите на "Дружба"

Бельото Показните акции на МВР не престават, но от тях изобщо не става по-добре нито на улицата, нито намаляват жертвите на наркодилърите сред младите хора

МВР се похвали, че седем наркодилъри са били задържани при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в столичния квартал "Дружба". Те били известни като Дилърите на "Дружба".

Текат претърсвания в апартамент и гараж в близост. Иззети били големи количества канабис и синтетична дрога, съобщи директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.

"Териториалната структура на ГДБОП и колеги от Националната полиция, в разпоредена полицейска операция от МВР, проведоха операция на територията на град София. До момента са задържани 7 лица от престъпна група за разпространение на наркотици. Намерени са две депа – едното в апартамент, другото в гараж. Част от лицата са познати, други не са криминално проявени. Открити са няколко вида наркотици – канабис и синтетични наркотици. Количествата са големи. Лицата са се познавали помежду си. Групата е действала в "Дружба" и съседни квартал.", обявиха от ГДБОП.

Същият успех обаче МВР няма в Благоевград, където се оказа, че преди трагедията с излетелите от горни етажи на блок момиче и момче, се оказа, че компания си е поръчвала взсевъзможни наркотици през Телеграм и различни други мрежи.