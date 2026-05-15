Шефът на "Русофили" е оправдан по делото за шпионаж

Делото за шпионаж в полза на Русия, по което подсъдим е шефът на партия "Русофили" Николай Малинов, приключи на първа инстанция с оправдателна присъда. Това установи проверка на "Сега" в съдебните регистри.

Николай Малинов, който е санкциониран от САЩ по закона "Магнитски", е оправдан и по двете обвинения. Като присъдата, четена от съдия Емил Желев от Софийския градски съд, не е окончателна и може да се атакува пред апелативната инстанция. Тепърва предстои и съдията да обяви мотивите си.

Делото срещу него започна в спецсъда през 2021 г., а след като той беше закрит - беше прехвърлено в Софийския градски съд.

Прокуратурата твърди, че Малинов се е "поставил в услуга на чужда организация, за да ѝ служи като шпионин с цел да издаде информация, представляваща държавна тайна". Малинов твърди, че обвинението срещу него е политическо и той няма как да е издавал секретна информация, защото не е имал достъп до такава.

Според разследващите Малинов е работил с близките до бившия генерал от КГБ Леонид Решетников организации "Двуглав орел" и Руски институт за стратегически изследвания. От прокуратурата обясниха тогава, че Малинов е приемал задачи срещу заплащане, свързани с влияние върху вътрешната политика на България, а в докладна записка от Малинов на руски език той пишел за "необходимата геополитическа преориентация на България".

Няколко месеца след като беше арестуван през 2019 г., Малинов получи разрешение да пътува до Русия от спецсъдията Андон Миталов. Целта на пътуването му беше да получи орден лично от президента Владимир Путин. Впоследствие Вашингтон обяви, че санкционира съдия Миталов и семейството му за корупция и им забранява да влизат в САЩ. Правосъдният министър по това време Данаил Кирилов предложи магистратът да бъде уволнен, но това не се случи. След закриването на спецсъда Миталов беше преназначен в Софийския окръжен съд.

Миналия март Малинов беше на едноседмично посещение в Москва, където се срещна с руския външен министър Сергей Лавров.

От сайта на "Русофили" се вижда, че през април Малинов, като генерален секретар на Международното движение на русофилите и почетен председател на партия "Русофили" е участвал в Москва в "международна научно-образователна конференция, посветена на 150-годишнината от избухването на Априлското въстание". Въпросното международно движение беше санкционирано миналия декември от ЕК за това, че разпространява наративите на Русия, с която поддържа тесни връзки.

ПРИСЪДАТА

Малинов е признат за невинен и по двете обвинения, които му повдигна прокуратурата през 2019 г.

Първото е, че от 9 декември 2013 г. до 9 септември 2019 г. в България и Русия се поставил в услуга на чужда организация - "Руски институт за стратегически изследвания" (Российский институт стратегических исследований) - РИСИ, на срещи с директора Леонид Решетников подписал договор за предоставяне на услуги за търсене, подбор, обработка и предоставяне на материали под формата на репортажи, журналистически коментари, анализи, статии, които отразяват теми и аспекти от вътрешната и външната политика на България, Балканските страни и Европейския съюз. Целта била Малинов да служи като шпионин, като събира, за да издаде държавна тайна - как ще бъде охранявано въздушното пространство на България в случай на неуспешно реновиране на самолетни двигатели на МИГ-29 от полска компания.

Малинов е признат за невинен и за това, че през 2019 г. в София, ж.к. "Дианабад", до бензиностанция, при проведена среща по негова инициатива с българския гражданин С. Ц. С., му съобщил установъчни данни за лице, което не е служител, но е съдействал на Държавна агенция "Разузнаване", както и данни можещи да спомогнат за установяване на служители на ДАНС, които извършват оперативно-разузнавателна дейност. По този начин разгласил държавна тайна.