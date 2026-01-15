Медия без
Тровенето на лешояди е в опит за убиване на вълци

За 30 години няма нито присъда, нито обвинение

Днес, 06:35
Един от ужасяващите кадри тия дни от района на Котел - Сливен.
FB/Rusko Petrov
Един от ужасяващите кадри тия дни от района на Котел - Сливен.

На кого му е притрябвало да отравя птици, при това защитени? Този въпрос изниква след поредния случай в Котленския Балкан, при който бяха намерени мъртви лешояди - 7 засега - шест черни и един белоглав, специално отглеждани. Оказа се, че по принцип птиците са косвена мишена, целта е опасни хищници.

"Най-често лешоядите са жертва на престъпното разбиране на собствениците на селскостопански животни да ги предпазят от наземни хищници (предимно вълци, чакали и скитащи кучета) чрез отровни примамки", съобщи вчера Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Птиците загиват при директно консумиране на мършата в примамките, или вторично, хранейки се с отровени жертви. Обяснението на МОСВ бе потвърдено пред "Сега" от Ивелин Иванов, координатор към "Зелени Балкани" при отглеждането на птиците. Той каза, че никой не тръгва да избива лешояди, а има фермерски стремеж да се опазят отглежданите животни от вълци и други диви опасности. Сечението според него е в лова срещу такива хищници, за да се регулира популацията им.

Лешоядите се развъждат с много усилия в Стара планина от 30 години, след като десетилетия преди това бяха изчезнали. "За 30 години над 10 са случаите на отравяния. Не просто няма осъдени хора, липсват и дела. Разследванията се прекратяват", сподели Иванов. Полицаите твърдели, че според законовата уредба вина може да се подозира единствено, ако човек на място бъде хванат да слага отрови. МОСВ също признава, че няма нито едно осъждане, базирано на обвинение. Но счита, че проблемът не е в нормативната уредба, която била в синхрон с европейската. Министерството e на мнение, че "престъпленията срещу дивата природа обикновено получават нисък приоритет от правоприлагащите органи и липсва обществен импулс за издигането им нагоре в дневния ред".

Иванов даде пример как конкретно се случват нещата. При едно от разследванията била намерена отрова в месо в хладилник - била взета под внимание версията на притежателя на хладилника, че открил месото до оградата и го прибрал, за да не се натровят животните му.

