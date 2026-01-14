Някой трови поголовно лешояди в Котленския Балкан

Смъртта на шест черни лешояда (картали) и един белоглав е констатирана засега в Котленския Балкан. Драмата тече от 11 януари, когато са открити първите трупове. Възможно е да има още умрели птици, тъй като намерените са с предаватели, а има други, които нямат. Лешоядът е рядка птица, целенасочено отглеждана дълги години в района на Сливен - Котел. "Установени са и вероятните примамки, съдържащи отрова – части от трупове на овце и на кон", съобщи дружеството "Зелени Балкани". Отровата действа бавно, смъртта застига птиците след летеж - друг повод да се смята, че ще има още убити екземпляри.

Освен природозащитниците, от няколко дни на терен са полицията, ековластите. Предстоят аутопсии. „Това е вторият случай на използване на отрови в района. През 2022 г. други четири картала бяха отровени“, сподели екологът Емилиян Стойнов пред сайта на "Зелени Балкани".

„Законодателството е такова, че макар разследващи полицаи и ние в много от случаите да нямаме съмнение кой е извършителят, полицаите не могат да докажат, че конкретното лице е поставило отровата в примамката“, коментира пред bTV природозащитникът Ивелин Иванов. Двете тровения в рамките на 4 години са в съседство с фермите на един и същ човек, добавя телевизията. През последните 20 години има десетки подобни случаи, но няма нито едно обвинение.

Карталът се завърна през 2021 г. у нас след около 30 години упорита работа на еколози, институции и други граждани. Половин век преди това бе изчезнал. С цел развъждането му, белоглав лешояд бе дарен от зоологическата градина в Мюнстер, Германия, а част от карталите са предоставени от Испания. Общо около 18 двойки гнездят в България. В района на Сливен–Котел са 6–7 двойки. Те през 2025 г. отгледаха три малки. Карталът гнезди и във Враца, където има 6–7 двойки. Тази година има данни за загнездването му също в Източните Родопи и Сакар.

Част от мъртвите птици са с имена Игор, Ресни, Енева и Мусала. Едната от тях е кръстена от дарителка, предоставила средствата за маркирането ѝ с предавател. Другата е кръстена на Мирослав Енев от Фондация „Карталско гнездо“, който съвместно с екипа си изгради десетки гнезда за завръщането на вида в страната.