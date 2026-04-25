Жените в 52-рото Народно събрание са под средното за Евросъюза

БГНЕС Под 1/4 от местата в парламентарната зала на 52-ото Народно събрание ще бъдат заети от жени

След публикуването на окончателния списък с имена на избраните 240 депутати в 52-рото Народно събрание, се оказва, че жените са с две повече от предишния парламент, но България все още е твърдо под средното ниво за Европейския съюз.

От новите народни представители 57 са жени, а 183 - мъже, съобщава БТА. Това прави под 1/4 (23.75%) дамско присъствие.

Същевременно делът на жените в националните парламенти на страните от ЕС се е увеличил през последното десетилетие, с изключение на Германия, според данни на Евростат. През 2025 г. дамите са били 33,6% в парламентите на държавите от Евросъюза и това е с 5,4% повече спрямо 2015-а. Финландия има най-голям процент жени парламентаристки - 46%, следвана от Швеция с 44,8% и Дания с 44,7%, а на дъното на класацията са Кипър с 14,3%, Унгария с 15,6% и Румъния с 22%.

От избраните 57 жени в нашето Народно събрание, резонно най-много са в партията победител на изборите "Прогресивна България" - общо 34 от 131 депутати (26%). ГЕРБ-СДС има 9 от 39 (23%), ПП-ДБ - 8 от 37 (21.6%), ДПС - 5 от 21 (23.8%), и "Възраждане" - 1 от 12 (едва 8.3%).

В кандидат депутатските листи жените са били общо 30.06% от всички, което е ръст с 1.6% спрямо списъците за вота през октомври 2024 г. В абсолютни стойности това означава 1439 кандидатки от общо 4786 души.

Най-много в следващия парламент ще бъдат юристите и адвокатите – 42-ма души. Икономистите и финансистите са 41. Сред депутатите има и значителен брой предприемачи, мениджъри и хора с бизнес профил. Преподаватели и представители на академичните среди са 33. Инженери, архитекти и технически специалисти са 24. Сред избраниците има и представители на медицинските и здравните професии, както и 12 души от сферата на журналистиката и комуникациите. От областта на сигурността – военно дело и МВР – също има 12 депутати. Осем са представителите на спорта и 12 на културата, съобщи бТВ. Средната възраст на депутатите е почти 49 години. Най-младият народен представител е Анна Бодакова на 23 години от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Най-възрастният е Румен Миланов от „Прогресивна България“ на 77 години.

Според източници на Нова тв президентката Йотова свиква новия парламент в четвъртък, 30 април.