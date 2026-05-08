9-има нови депутати от ПБ ще се закълнат в сряда

Те влизат на мястото на министрите в правителството на Румен Радев

08 Май 2026
Деветима от правителството на Румен Радев, включително той самият, ще бъдат заменени в Народното събрание от следващите в кандидатската листа на ПБ

Централната избирателна комисия обяви кои ще са новите 9-има народни представители от "Прогресивна България", на мястото на министрите в правителството на Румен Радев. По закон те са следващите по ред в кандидат-депутатската листа на коалицията.

Още на следващото парламентарно заседание в сряда (13 май) деветимата нови ще положат клетва. Те ще бъдат в Народното събрание, докато министрите изпълняват функциите си.

На мястото на премиера Румен Радев от столичния 25-и МИР в парламента влиза Александра Ангелакова. Вместо вицепремиерите Гълъб Донев и Александър Пулев депутати ще са Васка Милушева от Пазарджик и Момчил Петров от Стара Загора.

Вместо новия вътрешен министър Иван Демерджиев в парламента от Кърджали влиза Емине Гюлестан, а пък Тефик Парафитов сменя министъра на отбраната Димитър Стоянов от Хасково. Стела Илиева ще е народен представител от Враца вместо регионалния министър Иван Шишков, а Георги Кунчев от Благоевград - вместо екоминистър Росица Карамфилова-Благова.

Юлиян Димитров става народен представител от Варна заради министъра на туризма Илин Димитров, а на мястото на спортния министър Енчо Керязов от Ямбол депутат ще е Добромир Георгиев.

