Бивш главен архитект на Кърджали е осъден на 8 г. затвор за подкуп

Бившият главен архитект на Кърджали Делин Запартов е осъден на 8 години затвор и 15 000 лв. глоба. Това е решението на Апелативния съд в Пловдив, който като втора инстанция гледа дело за подкуп, изнудване и злоупотреба със служебно положение. Думата на апелативния съд обаче не е последна. Запартов може да отнесе въпроса и до Върховния касационен съд. За присъдата съобщи БТА, като се позова на съда.

В началото на юли 2025 г. Запартов беше осъден на първа инстанция от Окръжния съд в Кърджали, който го призна за виновен по едно от трите му повдигнати обвинения - че е поискал и приел 38 000 лв., за да изпълни задълженията си за съгласуване, одобрение на проектна документация и издаване на разрешение за строеж за многофамилна жилищна сграда с гаражи в Кърджали. Първата инстанция определи наказание от 4 години затвор, глоба от 9000 лв. и лишаване от право да заема определена длъжност и упражнява определена професия за срок от пет години.

Сега Запартов е признат за виновен и че е поискал подкуп, като "такса одобрение" в размер на 350 000 лв., а през 2022 г., в съучастие с друг човек - З. П., е поискал и подкуп в размер на 50 000 евро от друг строителен предприемач, за да администрира подадени заявления за изменение на общ и подробен устройствени планове в парк "Арпезос-юг" в Кърджали и тяхното последващо съгласуване като главен архитект.

Апелативният съд приема, че деянието е извършено чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение и подкупът е в големи размери.

Съдът освен това налага на бившия главен архитект и забрана да заема такава длъжност в общинска администрация са срок от 11 години и го лишава от право да упражнява професията за същия срок. Той ще следва да заплати в полза на държавата получената сума от 38 000 лв.

С присъдата вторият подсъдим по делото - З. П., е признат за виновен като помагач в едно от деянията, относно поискания подкуп от 50 000 евро, и е осъден на четири години лишаване от свобода и 8000 лв. глоба.

Апелативните съдии отново са разпитали управителя на една от строителните фирми, двама свидетели и въз основа на събраните доказателства прие, че подсъдимите са осъществили деянията, в които са обвинени, съобщават от пресцентъра съда.