Бивш главен архитект на Кърджали е осъден на 8 г. затвор за подкуп

Деянието е извършено чрез изнудване и злоупотреба със служебно положение, приема втората инстанция

02 Апр. 2026
Архитект Делин Запартов може да се атакува пред върховния съд решението на апелативния.
Архитект Делин Запартов може да се атакува пред върховния съд решението на апелативния.

Бившият главен архитект на Кърджали Делин Запартов е осъден на 8 години затвор и 15 000 лв. глоба. Това е решението на Апелативния съд в Пловдив, който като втора инстанция гледа дело за подкуп, изнудване и злоупотреба със служебно положение. Думата на апелативния съд обаче не е последна. Запартов може да отнесе въпроса и до Върховния касационен съд. За присъдата съобщи БТА, като се позова на съда.

В началото на юли 2025 г. Запартов беше осъден на първа инстанция от Окръжния съд в Кърджали, който го призна за виновен по едно от трите му повдигнати обвинения - че е поискал и приел 38 000 лв., за да изпълни задълженията си за съгласуване, одобрение на проектна документация и издаване на разрешение за строеж за многофамилна жилищна сграда с гаражи в Кърджали. Първата инстанция определи наказание от 4 години затвор, глоба от 9000 лв. и лишаване от право да заема определена длъжност и упражнява определена професия за срок от пет години.

Сега Запартов е признат за виновен и че е поискал подкуп, като "такса одобрение" в размер на 350 000 лв., а през 2022 г., в съучастие с друг човек - З. П., е поискал и подкуп в размер на 50 000 евро от друг строителен предприемач, за да администрира подадени заявления за изменение на общ и подробен устройствени планове в парк "Арпезос-юг" в Кърджали и тяхното последващо съгласуване като главен архитект.

Апелативният съд приема, че деянието е извършено чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение и подкупът е в големи размери.

Съдът освен това налага на бившия главен архитект и забрана да заема такава длъжност в общинска администрация са срок от 11 години и го лишава от право да упражнява професията за същия срок. Той ще следва да заплати в полза на държавата получената сума от 38 000 лв.

С присъдата вторият подсъдим по делото - З. П., е признат за виновен като помагач в едно от деянията, относно поискания подкуп от 50 000 евро, и е осъден на четири години лишаване от свобода и 8000 лв. глоба. 

Апелативните съдии отново са разпитали управителя на една от строителните фирми, двама свидетели и въз основа на събраните доказателства прие, че подсъдимите са осъществили деянията, в които са обвинени, съобщават от пресцентъра съда. 

