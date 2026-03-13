София търси концесионери за 9 общински паркинга

София започва подготвителни действия за откриване на процедури за възлагане чрез концесия на изграждането на 9 общински паркинга. На последното си заседание преди предсрочните избори Столичният общински съвет одобри решение за включването на обектите в Плана за действие на общинските концесии. Това е задължително условие за стартиране на процедурите. Още не е ясно обаче кога реално ще тръгнат те и в какъв времеви хоризонт ще се реализират намеренията.

Списъкът с 9-те имоти бе одобрен от СОС още през декември на базата на извършен анализ от сформирана работна група за публично-частните партньорства. Групата излезе с решение, че най-подходящата форма на ПЧП при големи паркинги е концесия за строителство, а при по-малки обекти може да се учредява възмездно право на строеж или да се действа през клас инвестиция.

9-те избрани имота са големи и ще се възлагат с концесия. Предвидено е те да бъдат разположени в седем района на града, уточняват от екипа на кмета Васил Терзиев. В район „Овча купел“ ще бъдат изградени три паркинга с общо около 712 паркоместа; в район „Илинден“ – един паркинг с капацитет около 394 места; в район „Сердика“ – един паркинг с около 290 места; в район „Младост“ – един паркинг с приблизително 245 места; в район „Подуяне“ – един паркинг с около 230 места; в район „Надежда“ – един паркинг с приблизително 113 места; и в район „Красно село“ – един по-малък паркинг с около 70 места.

Голям паркинг ще се изгражда и в “Люлин”. Това решение е по друга схема - предвижда се замяна между общински срещу частен имот. По предложение на Терзиев общината ще придобие имот в ж.к. „Люлин – разширение запад“ с обща площ 10 167 кв. м., върху който ще бъде изграден паркинг. Бъдещият паркинг ще бъде изграден на терен до Околовръстния път и в близост до предстоящото разширение на метрото. Частният имот е оценен на 1 824 687,22 евро.

Срещу това Столична община ще дари на дружеството реална част от общински имот с площ 271 кв.м със смесено предназначение, чиято пазарна стойност е 50 236,47 евро. Предложението предвижда дружеството да се откаже от разликата в пазарната стойност между двата имота, което прави прехвърлянето в полза на общината безвъзмездно, изтъкват от Столична община.