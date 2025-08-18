Кортежът ми е по-голям от кортежа ти

"По-важният въпрос е как Пеевски се урежда да бъде пазен от НСО, тъй като НСО-то му бе свалено през 2020 г. след Росенец. За да се случи това е изфабрикуван сигнал уж от западни партньорски служби до ДАНС. От този "сигнал" става ясно, че отряд на руското ГРУ (военното разузнаване) е проникнал в България с цел покушение на партийни лидери, подпомагащи Украйна във войната с Русия. Това дава повод да се събере съответната комисия и Пеевски тихомълком да си върне закрилата от НСО. В допълнение в охраната му се включва жандармерията и СОБТ (отрядът на баретите)". Това пише не кой да е, а депутатът от ПП-ДБ и лидер на "Да, България".

Във всяка една нормална демократична държава, въпросните изречения

биха предизвикали чутовен скандал

дори и само част от нещата да са верни. Или поне биха докарали проверка, интерес от всички политически сили, от президент, от правителство. Защото във въпросните думи се съдържат твърдения за това как се фабрикуват сигнали, за да се пазят определени лица, как се охраняват същите тези лица с най-доброто и най-скъпото, с което разполага държавната охранителна фирма и т.н.

Какво обаче се случва на фона на всичко това? От няколко дни насам и то точно откъм партията на въпросния Делян Пеевски, се повдигна темата за Националната служба за охрана и охраната на президента. Бившият вътрешен министър Калин Стоянов, който бързо-бързо пристана точно на Пеевски и се превърна в депутат от "ДПС-Ново начало" извади историята с големия кортеж, в който беше президента Румен Радев, и който блокира центъра на Варна при преминаването на едно от кръстовищата в града. Стоянов използва видео, на което ясно се вижда преминаването на няколко мотополицаи, една полицейска кола с включена сирена и седем автомобила на НСО, в това число бронирания мерцедес на президента.

Последва вълна от атаки срещу президента от страна на Стоянов и неговата партия. Той първо заля пространството с куп въпроси от рода дали в придружаващите президента автомобили, движещи се при специален режим, са пътували други граждани, служители от администрацията на президентството, близки, приятели или роднини и ако да, на какво правно основание.

После дойдоха и твърдения как на практика президентът Радев е

превърнал НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

за собствената си администрация.

В пост във Фейсбук Стоянов твърдеше, че след като всички станали свидетели на необичайно раздутия президентски кортеж, с който на 10.08.2025 г. беше парализирана цяла Варна, с него се свързали "множество граждани, включително и действащи служители на НСО, възмутени от факта, че голяма част от администрацията на президента се вози в автомобили на службата, управлявани от нейни шофьори". "Това се случва дори в почивни и празнични дни, като автомобилите се използват като лични, включително за пътувания на приближените на президента Радев до родните им места извън гр.София. Това е повече от скандално!", написа бившият министър.

Веднага след това самият Стоянов обаче откри, че всъщност има правно основание служители от президентската администрация да използват подобен специализиран транспорт. Става дума за дълго критикувания при приемането на закона, но открит едва сега от депутата на Пеевски текст от закона за НСО, според който "НСО осигурява транспортно дейността на администрацията на президента на Републиката".

"На базата на това едно изречение в закона, цялата администрация на президента получава право да използва автомобилите на НСО и шофьорите на службата. По този начин тези лица се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените от закона членове на Министерския съвет, Конституционния съд, зам.-председателите на Народното събрание, председателите на ВКС и ВАС, кметът на столицата, както и бивши председатели на НС, премиери, президенти и представители на международни организации", громеше Стоянов и добавяше, че "като вземем предвид, че НСО е пряко подчинена на президента и именно той утвърждава структурните звена и общия числен състав на службата, става ясно защо всички около него се возят в автомобили на НСО". Според него "с други думи, огромният брой служители на „Дондуков“ 2 се ползват с привилегията за

безплатен транспорт, осигуряван от държавата"

За да бъдело премахната въпросната възможност НСО да се използва като лична транспортна фирма за президентската администрация, ДПС-Ново начало внася проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана, с който да отпадне тази хипотеза.

Тук някъде на сцената се появи президентът, който също започна да сипе въпроси. "Защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията? И тези охраняващи са заедно с тях и през всичките им воаяжи в чужбина? Ето това са въпроси, на които се струва да се отговори, както и разни предстоящи покупки на бензиностанция и така нататък", заяви в прав текст Румен Радев пред журналисти. Той не обяви кого конкретно има предвид, но очевидно насочваше стрелите към лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Или както обяви депутата Ивайло Мирчев

"охраната на Пеевски от НСО вече е тема на президента Радев"

Преди няколко месеца ПП-ДБ пак питаха НСО и Румен Радев защо Делян Пеевски се пази от два суперавтомобила на службата за охрана. Тогава от НСО обаче се скриха зад това, че документите, по които се пазят лица от НСО, били с гриф за секретност и не отговориха на въпросите. Не отговори и Румен Радев, под чиято шапка по закон е службата за охрана.

Трябва да се отбележи, че още през 2019 г. държавният глава обяви, че не трябва да има охрана от НСО за Делян Пеевски и Ахмед Доган. Нещо повече. Той разкри, че има разнобой при определянето дали има заплаха за двамата. По закон тричленка от шефа на НСО, председателят на ДАНС и главният секретар на МВР определят дали има заплаха, ако я има, то колко е сериозна, и определят кое лице и как да бъде пазено. Така се разбра, че шефът на НСО е против това да се охранява Пеевски, но надделяват двата гласа от ДАНС и МВР.

Но Радев се задоволи с призиви и констатации и на практика не направи нищо за това да е ясно кой и на базата на какви сигнали се охранява.

Така сега

държавният глава, Пеевски и неговата партия заораха по дъното на политиката

с на практика спор кой има повече охрана и каква е тя.

Защото наистина да се замеряш с обвинения пред погледите на хората и избирателите точно заради кортежи и охрана си е повече от абсурдно. Да не говорим, че е най-малкото неприлично, защото става дума за държавна охрана, осигурявана с парите на данъкоплатците.

И тук трябва да се отбележи, че в България и има дори три звена за охрана. Едното е НСО, другото е жандармерията и баретите, на които беше дадено право да охраняват заплашени чиновници и третата е Бюрото за защита, което беше към главния прокурор, а сега е към Министерство на правосъдието и по принцип трябва да охранява свидетели по тежки наказателни дела и заплашени магистрати.

Разбира се основната е НСО. Тя стана правоприемник на "Управлението за безопасност и охрана" (УБО, бившето Пето управление на Държавна сигурност), което по определението и на новите политици, при предишния режим се беше превърнало в държава в държавата, защото обслужваше номенклатурата, като й строеше вили, апартаменти, почивни станции, доставяше й коли, западно обзавеждане за жилища и т.н.. Още в края на 1990 г. УБО беше разпуснато. После бе направена НСО с уж по-малък персонал и с по-малко пари, но на практика не се промени кой знае колко работата. И при нея имаше сигнали за разхождане на кучета, за носене на дрехи,за обслужване на цели семейства, за пазаруване ...

И как стана така, че хората, които биват охранявани за сметка на данъкоплатците, не намаляваха, а се увеличаваха? По каква причина службата стопанисваше резиденции? Защо центърът на София беше постоянно отцепван, а движението задръствано, за да минават държавни кортежи?

Защо по време на избори всички политици използват услугите на НСО, за да обикалят България,

а не пътуват на собствени разноски? Защо скъпоплатени и много добре подготвени служители често се използваха от властта за обикновени пазачи или да поливат цветя през летните отпуски? Поради каква причина политически лидери се пазят от службата, при положение че партиите получават милиони държавна субсидия и могат да си наемат охранителна фирма? Защо изобщо се охранява някой друг освен евентуално президент, премиер и председател на НС? От какво се страхуват всички тези хора, както и лицата, които им слагат охраната?

Тези въпроси може да бъдат продължавани на цели вестникарски страници. И вместо да има отговори на тези въпроси, то президент и партията на Пеевски не спират да се замерят с обвинения и с мерене кой и каква охрана има.

А на очи се набива, че

на практика за последните 30 години все едни и същи хора биват пазени

от НСО. И докато куп политици поставяха изобщо под съмнение нуждата от съществуването на охранителна служба, управляващите й дадоха още правомощия, и то закрепени в закон. Според приетите разпоредби тя е военизирана структура с полицейски правомощия. Всеки е длъжен да й дава информация, тя може да изтласква от пътя съвсем законно коли, които пречат. Може да прилага помощни средства, например палки. Служителите й могат да задържат и претърсват в очакване да дойде полиция. И още какви ли не още екстри. НСО не е типична спецслужба, а може да се окаже най-специалната. Както охранява държавния елит, така и ще може да го свали с информацията, с която разполага. Но това е друга тема.

Сега става дума за скандалната ситуация, при която

са налице тежки личностни противоречия между определена група от т.нар. държавни мъже,

които от една страна искат да си имат гарантирана държавна охрана, деликатна и лоялна към тях, а от друга да притежават лостове, чрез които да вкарват и внедряват държавни бодигардове, които да могат да контролират и насочват, включително информационни потоци за житието и битието на един или друг.

И всичко това е белязано със серия от скандали през последните години - като се започне от свалянето на жените, които бяха на перилата на прозорците на парламента, като се мине през историята на Росенец и пазенето на Доган, та се стигне до скандалите около еврото и кюлчетата в чекмеджето на Бойко Борисов. Да не говорим за десерта от закачки между президента и тогавашния премиер Бойко Борисов, при които последният твърдеше, че първият го преследвал с дрон в резиденция Бояна.

Всички тези хора през тези години - президент, премиер, шефове на ДАНС, главни секретари на МВР, рано или късно ще трябва да отговарят за каква точно застрашеност и за каква национална сигурност е ставало дума, че са потрошени милиони държавни левове. И тогава номера от рода - ама имаше сигнал от чужди разузнавания, имаше калашников край сарая в Бояна и всякакви подобни, просто няма как да минат. Всеки и сам може да си припомни как кметът Бойко Борисов беше пазен от НСО, защото имало сигнал от чужда служба, че имало заплаха да го убиват като главен секретар на МВР. И самият Борисов набърка тогава дори Доган като поръчител и твърдеше, че го е имало в официален документ.

Самият Борисов и сега се пази от НСО, защото имало много сериозен сигнал от чужда служба, че бил заплашен заради подкрепата си за Украйна. Вероятно по същия сигнал, по който се пази и Пеевски, и още няколко от лидерите на партии.

Ако това не е шменти-капели, политическа бутафория и чесане на егото с милиони от парите на данъкоплатците, то здраве му кажи.