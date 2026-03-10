Автобус се запали в движение на пътя Казанлък - Стара Загора

Автобус се е запалил в движение на пътя между Казанлък и Стара Загора. Инцидентът станал по-рано днес, като на място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Няма пострадали. Пътниците са слезли от автобуса преди пристигането на пожарната. По първоначални данни това е ведомствен автобус.

Екип на пожарната е угасил огъня, пътят е бил затворен за кратко до погасяването на пожара, движението е възстановено. Преди това и в двете посоки са се образували километрични колони от автомобили. Трафикът е бил пренасочен по обходни маршрути, за да се облекчи движението и да се осигури достъп на екипите, които работели на място.