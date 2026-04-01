МВнР: Над България не летят и не се зареждат бойни самолети

"Над България не летят военни самолети. Няма основание за ръст на опасенията". Това заяви на брифинг служебният заместник-министър на външните работи Марин Райков. По думите му държавата ни поддържа с иранската страна ненакърнени дипломатически отношения, а комуникацията тече по естествен начин.

Репликата си той направи по повод изявление в парламента на ИТН, които заявиха, че до Министерство на външните работи на България е изпратена нота от Иран. В нея се заявява, че "агресорският режим на Америка и узурпаторският режим на Израел" са нападнали Иран в нарушение на международното право. И въпреки официалните обяснения на властите за разполагането на редица военни и транспортни самолети на летищата "Васил Левски" и "Враждебна", те всъщност се използват за подкрепа на удари срещу Иран.

Според зам.-председателя на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов в документа Иран си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за защита на своята сигурност в съответствие с международното право. "Тази нота е изпратена от Иран до нас и тя истинска ли е? Ако е, как е възможно служебното правителство да крие тази информация цели две седмици?, попита Балабанов и призова президента да поиска оставката на служебния премиер Андрей Гюров.

"Американските самолети на летището в София са част от учение на НАТО. Това е обяснено на Иран", коментира на брифинга Райков. По думите му няма основания това да поражда опасения за българските граждани, тъй като комуникацията тече по естествен начин и няма снижаване на нивото. "На иранската страна е казвано и ще бъде ясно разяснявано, че България не е във война. Не предстои да влиза в такава схема. Ако такъв беше случаят, НС трябваше да вземе решение. Такива намерения нито има, нито ще има. За разлика от други страни, включително и някои съседни, нашият парламент не е одобрявал решения за подкрепа за съответни военни действия в района на Ормузкия пролив", коментира Райков.

Той повтори, че самолетите на летище "Васил Левски" са част от предно разположение на НАТО, НАТО също не е във война в момента и над България не летят бойни самолети. "Над България не се зареждат бойни самолети, които да участват във военни действия. Тази нота е факт, но не трябва да бъде разглеждана като повод за някакви по-високи нива на притеснение относно опции за въвличане на страната ни в някакви ситуации, които биха били повод за търговия със страховете на българските граждани", каза Марин Райков.