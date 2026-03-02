Войната в Иран хвана България по бели гащи

Само за няколко дни военният министър Атанас Запрянов проведе толкова активна кампания за борба с евентуални ирански ракети, че човек да настръхне от страх как ей сега някъде в България ще удари някой балистичен боеприпас, изстрелян от Техеран. Министърът на отбраната изненадващо обяви, че иранска ракета е полетяла към Турция и това рязко променя нашата концепция, че нищо не може да се случи на страната ни. Свикан бе Съвет за сигурност в Министерски съвет, след който стана ясно, че България е активирала всичките си налични ПВО мощности, но и, че ще иска помощ от НАТО.

Часове по-късно българските власти вече се хвалеха как е измолено и извоювано разполагането на гръцки противоракетен компмлекс "Пейтриът" някъде в Северна Гърция, който да пази изцяло българското небе от ирански ракети. Както и как българското небе ще облитат два гръцки F-16, а пък двама много високопоставени гръцки военни ще стоят в София, за да координират гръцката и българската ПВО. Човек да си помисли, че ако има рояк ракети или дронове, всички ще бъдат прехванати. Нещо, което и за неекспертите е ясно, че няма как да се случи, но внушенията на Съвета за сигурност дават плацебо ефект.

Появи се съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, за да обяви, че

който твърди, че балистични, крилати и каквито и да е други ракети и дронове от Иран

ще стигнат и ще ударят България, говори пълни глупости. От думите му излезе, че подобна теза като че ли е развита и в Съвета за сигурност. Мирчев похвали военното разузнаване, като даде да се разбере, че и то не мисли, че ракети може да стигнат до България. Политикът директно каза, че страната ни е заплашена единствено от възможен терористичен акт и в никакъв случай от ракети или дронове откъм Иран.

Каквато и да е истината обаче, стана пределно ясно, че войната в Иран хвана българската армия по бели гащи, и то по начина, по който това се случи и при нахлуването на Русия в Украйна преди 4 години.

Лъснаха такива диспропорции, че да се чуди човек какво точно ще прави България, ако недай си боже трябва да участва военен конфликт или да отбива нападение. И откъде им идва на т.нар. патриоти да твърдят, че българската армия си е супер, че може и сама да защити страната и че няма нужда от НАТО и колективна отбрана.

В крайна сметка историята с Иран извади на показ истината, че в нашия район само България няма съвременни противовъздушни средства. И Румъния, и Гърция, и Турция разполагат с ракетни комплекси "Пейтриът", а

България разполага с прастарите съветски зенитно-ракетните комплекси

(ЗРК) С-300, С-125 „Нева”, С-75 „Волхов“, 2К12 „Куб”, преносим зенитно-ракетен комплекс (ПЗРК) „Стрела-2М“. Всички придобити преди повече от 40 години. Може и да стават за атрактивни учения край Шабла, но не стават за истинска защита. Всеизвестно е, че наличната техника е зоново разположена и евентуално може да защити в някаква степен София, АЕЦ "Козлодуй", малко морска крайбрежна линия и неясно какво още. Но със сигурност защитеното не е много, не е с пълно покритие и на всичкото отгоре може да е за твърде кратко време. Дори и на малкото летящи МиГ-29 не може да се разчита кой знае колко, както заради ограничения им ресурс, така и заради малкото боеприпаси и ракети към изтребителите.

Ако към България полетят примерно 10-15 балистични ракети, нека някой висш военен да сложи ръка на сърцето и да каже, че ще могат да бъдат прехванати и унищожени в цялост.

Още по-трагично е положението при противодействието на дронове

Защото макар последните месеци да са белязани от изключителна активност по темата на цялото държавно и военно ръководство, с какви ли не европейски и национални бомбастики по темата, истинският въпрос остава колко точно неподготвена е България. Нещо, което ясно се видя при появилия се на 7 февруари м.г. голям дрон на летището в София. Той се разходи, спря кацането и излитането на няколко самолета и после изчезна, като и досега десетки служби с милиарди левове бюджет не могат да го открият, а камо ли да установят кой се е гаврил с националната сигурност.

Стигна се до абсурда да се обяснява

как с МиГ-29 ще се свалят дронове

От години е някаква страшна тайна колко точно изтребители имаме, но неофициално се знае, че са между 15 и 18, като от тях летят между 6 и 8.

Но да приемем, че има три-четири двойки МиГ-29, които може да дават дежурства, дори да предположим, че във въздуха се вдигнат освен дежурната двойка и още 6 самолета. Колко точно дрона могат да унищожат? С колко и какви ракети?

Ами ако дроновете са едновременно 50,100, 150 ? Сигурно мнозина ще кажат - ами нали ще имаме нови 16 американски изтребители F-16. Първо, ще влязат в бойно дежурство най-рано след 2-3 години. Освен това също имат ограничен ресурс ракети. Изобщо да не говорим и как се изстрелват ракети за по един милион долара едната срещу дронове за по 20 000 долара.

Трагедията е още по-пълна, защото липсват и модерни радари. Доколкото има радари, които със сигурност не покриват цялата страна, те са още от съветско време, което и иранските технологии, чрез които се произвеждат хиляди дронове, със сигурност отдавна са надскочили.

Сделката за нови трикоординатни радари бе пускана и спирана на няколко пъти и в момента дори още не е практически в началото си. Има споразумение с Франция за придобиване от страна на България на 7 нови трикоординатни (3D) радара и свързаните с тях услуги, включително обучение на личен състав. Тези радари са от критично значение за модернизацията на ВВС на България и са особено важни за съвместимостта и ефективната експлоатация на новите многоцелеви изтребители F-16, но дори още не е ясно откъде точно ще се вземат парите за тях. Предполага се, че ще минат по плана на Европейския съюз SAFE.

И стигаме до

обещаната стена срещу дронове на Източния фланг на ЕС и на НАТО

Еврокомисията съобщи, че ще бъдат отделени 6 млрд. евро като първа стъпка. Така обаче не стана ясно откъде ще дойдат парите, не се разбра и какво точно ще се прави и най-вече за какъв срок. Накрая европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс обяви, че някои експерти предполагат, че ЕС може да завърши проекта за „стена срещу дронове“ в рамките на година, но веднага след това призна, че

изобщо не е сигурен относно този график

В България кипи безсмислен оптимизъм. Военните твърдят, че темпото на въвеждане на дронове било добро, че нямало държава, която можела сама да се бори с дронове, как антидрон системата била "комплекс от мерки – наблюдение, откриване, класифициране, съпровождане, некинетично и кинетично въздействие", как имало "структуриран подход за насочване на отбранителната промишленост и извършване на стандартизация в процедурите и подготовката". Ако някой генерал, министър, партиен лидер си мисли, че с подобни али-бали успокоява или пък си заработва заплатата, много се лъже.

България е разграден двор за възможни атаки и провокации с дронове и колкото по-бързо се признае това, толкова по-добре и по-бързо може да се вземат мерки.

От години се обяснява колко милиарди отиват за модерните американски изтребители F-16, за противокорабни ракети, за бронирани машини "Страйкър", за френски радари "Талес", за германски ракетни комплекси "Ирис". Повечето проекти обаче не са приключили, някои не са започнали, а трети са забавени. Стана ясно, че

поне с една година ще закъснеят вторите 8 F-16

Наскоро бившият военен министър Тодор Тагарев разкритикува темповете и начина на модернизация в армията. "Не е въпрос само на пари, а въпрос е и как се харчат тези пари. И веднъж похарчени – колко ефективно работи системата, за да даде способности за отбрана", каза той.

Тагарев обяви, че на авиобазата Граф Игнатиево са излети допълнително половин милиард лева за реконструкция и ремонт, но не е ясно какво е направено, щом американските самолети цистерни се озоваха на цивилното летище в София.

"Гърците ще ни помагат. А ние имаме по-модерни самолети от тях – F-16 Block 70.

Къде са нашите самолети? Сега сме в 2026 година и имаме 8 самолета тук, които стоят. Какво става с нашите F‑16, а чакаме гърците да ни пазят ?!", риторично запита Тагарев..

Дори и в сравнителен план може да се види що за модернизация се прави у нас. Румъния купува от САЩ 32 суперизтребителя F-35 за 7 млрд. долара, купува и системата за ПВО, известна като "Железният купол", от Израел за 2,6 млрд.долара, купи и няколко комплекса "Пейтриът" за 3,9 млрд.долара, взе и още изтребители F-16, строи за милиарди и най-голямата военна база в Европа - два пъти по-голяма от "Рамщайн".

В същото време България плати 2,2 млрд.долара за 16 F-16, купи бронирани машини "Страйкър" за 1,2 млрд. долара, купува два кораба за 1 млрд.лв, работи по сделки за трикоординатни радари, за ПВО система "Ирис", за самоходни френски гаубици "Сезар". Разликата е драстична.

Царят е гол. След проблемите с техниката ще дойде драмата с човешкия фактор и че без НАТО ни е спукана работата при военен конфликт. Дано властта, политиците и армията са разбрали колко важни са ПВО и противодействието на дронове.