Армията сменя съветските "Макаров" с хиляди американски пистолети

Българската армия се превъоръжава с нови пистолети - 9-милиметрови "Springfield Armory 4.5", съобщи командирът на Сухопътните войски генерал Деян Дешков на полигона Люляк край Стара Загора. Там се проведе състезание по стрелба за журналисти и за акредитирани у нас военни аташета по случай 147-ата годишнина на Сухопътните войски и 140-ата от Сръбско-българската война, предава БНР.

Предстои включването на сделката в бюджета за 2026 г. и заплащането на няколко хиляди образци, част от които ще бъдат на въоръжение и в Сухопътни войски. Така ще бъде сменен ползваният от десетки години съветски "Макаров".

Ген. Дешков коментира, че за новия пистолет са осигурени достатъчно боеприпаси: "Ние боеприпаси за този вид пистолет вече имаме в нашите складове за няколко години напред, така че подготовката може да започне незабавно с неговото получаване", обяви той. Макар и американски, пистолетите се произвеждат в Хърватия.

Очаква се Министерство на отбраната да направи и избор на снайперски комплект за Сухопътни войски през идващата 2026 г.. Продължават доставките на разузнавателни и FPV дронове и дронове тип "камикадзе". "Като ние говорим за няколко системи с тренировъчни елементи в тях основно. Като това ни е целта – тяхното усвояване от личния състав".

Командващият Сухопътни войски коментира още, че не се отказват от реактивните артилерийски системи "Град" и има план за модернизация им. По програмата SAFE Сухопътни войски се концентрират по два основни проекта. "Единият е за подмяната на "стволната" артилерия, говорим за 155 милиметровите гаубици, и другия е за реактивни системи със залпов огън с висока точност и голяма дълбочина. Това са двете неща по SAFE , което на нас ни дава надеждата, че ще се случат. Кога – това зависи вече на военно-политическо ниво", обяви ген.Дешков.

На въпрос на БНР за обхвата на т.нар. "натовски Шенген" и минава ли през българска територия ген. Дешков заяви: "Как ни обхваща точно, по какъв начин и какви са маршрутите не мога да споделя. Това е класифицирана информация. Да, обхваща ни. Да, има план, има маршрути. Има, които отговарят за тях. Пак подчертавам - не са Сухопътни войски, но ние се възползваме от него както на територията на страната, така и на териториите на нашите съюзници".