Казусът ЮЗУ: Налице са 138 нарушения и нито едно обвинение

DarikNews.bg Ако има фалшифицирани подписи, това лесно се доказва. Но вече 2 г. няма отговор фалшифициран ли е подписът на доц.Стефан Дечев, който първи удари камбаната за нарушенията.

Помните ли сигналите за недействителните дипломи в Югозападен университет "Неофит Рилски", раздадени без полагане на нужния брой изпити? Не? Няма и как да ги помните, защото развръзка по случая, оплетена в правосъдно-политическите дебри, няма вече втора година. Казусът стана пример как институционалното бездействие и бавното правосъдие оставят подобни скандали без последствия. Днес проверките се множат, делата се отлагат, и никой не може да даде ясен отговор на простия въпрос - има ли фалшиви дипломи в ЮЗУ.

Предистория

На 1 декември 2023 г. преподавателят Стефан Дечев подава сигнал до МОН за корупционни практики в Правно-историческия факултет на ЮЗУ - по-конкретно за недействителни дипломи за висше образование, раздадени на поне 8 негови студенти без провеждане на изпити и с фалшифициране на подписа му. Казусът започва да се разглежда няколко седмици по-късно от МОН, след като сигналът стана обществено достояние. През януари 2024 г. проверката на МОН констатира шокиращи данни - макар да не бе получен ясен отговор за 8-те конкретни случаи, бе съобщено за 138 нарушения, сред които некоректна документация, поправки на заглавия на дисциплини, грешки в хорариума и кредитите по отделните дисциплини, липсващи протоколи, неподписани оценки, неправомерно признати изпити, обучение в съкратени срокове в регулираната специалност "Право" и др.

От министерството поискаха писмени обяснения от ректора Николай Марин и обявиха, че при установяване на нарушения трябва да има дисциплинарни уволнения и повторно явяване на изпити. Доц. Марин отрече всички обвинения и заяви, че нелегитимни изпити и дипломи няма, а предсрочното завършване на "Право" било разрешено от закона.

През март 2024 г. - 3 месеца след като се самосезира по медийни публикации за корупция в Югозападния университет - окръжната прокуратура - Благоевград образува досъдебно производство за извършени длъжностни престъпления. Бяха възложени нови проверки на МОН, от което бе поискано да посочи точно кои законови разпоредби са нарушени. И тук казусът започна да се заплита. На този етап е известно, че има само проверки - административна в МОН, завършила с констативни протоколи за извършени в ЮЗУ нарушения и издадени предписания, и досъдебно производство, в рамките на което има прокурорска проверка в Благоевградската окръжна прокуратура за длъжностни престъпления, висяща и към днешна дата, по която не е внасян обвинителен акт в съда и която до момента не е прекратена поради липса на данни за извършено престъпление, т.е. вероятно се разследва. През това време в университета всичко се върна по старому, а високите гости отново започнаха да се появявят по събитията му (много политици са негови възпитаници).

Делата шамари

Вместо с обвинителен акт, скандалът приключи с три дела шамари срещу доц. Стефан Дечев за колосалната сума от общо 650 хил. лв. Първото, което в момента е стопирано, бе от името на ЮЗУ като юридическо лице за "претърпени от висшето училище неимуществени вреди" (за 500 000 лв.) Второто дело бе заведено лично от ректора - освен за неимуществени вреди и за "негативни емоции и силен психически стрес от публичното му опозоряване и унижаване", както и "накърняване честта и доброто му име" (за 50 000 лв.). А третото дело - отново от ЮЗУ, за накърняване на престижа на университета, за 100 000 лв., след прехвърлянето му от Районен съд Благоевград на Софийския районен съд, а впоследствие и на Софийския градски съд, предстои да бъде разглеждано.

Делата шамари всъщност произведоха неочакван страничен ефект - покрай тях изскочиха нови интересни подробности за нарушенията, включително и пълният доклад от проверката на МОН.

Новите детайли

"Първият доклад на МОН до медиите е различен от този, който получихме по делото. Пълният документ потвърждава изнесеното в сигнала ми", разказва пред "Сега" доц. Дечев. Един от описаните случаи например е на студентка, която се прехвърля от друг университет в ЮЗУ с академична справка, от която са признати 18 от 23 изпита. Тя е записана директно в 8-и семестър, т.е. признават й се по неизвестни причини 7 семестъра със заповед на ректора от 11 март 2019 г., въпреки че комисията, която е признавала изпитите, е заседавала два месеца по-късно - на 7 май. В последния 8-и семестър, в оставащото време, което е един месец, тя следва да положи 25 изпита.

В доклада ректорът признава за три случая на липсващи протоколи, като предполага, че оценките са вписани от титуляра, т.е. от доц. Дечев. Доц. Дечев обаче категорично отрича подписът да е негов. "В случаите на липсващи изпитни протоколи, които са загубени от преподаватели, са издавани други протоколи със същите данни, но с генериране на друга дата, в деня на отпечатването й", обяснява Марин по този повод.

"Липсващият протокол означава, че няма проведен изпит, но има дадена диплома, а не, че е загубен", обяснява доц. Дечев. "Другият аргумент на ЮЗУ - че студенти от школата в Симеоново действително са записвани няколко курса по-нагоре благодарение на договор между ЮЗУ и МВР също не издържа, защото такъв договор не е открит", казва той.

Доц. Дечев установява и друго разминаване в позициите на представители на университета. В началото тезата на Правно-историческия факултет е, че всички подписи под набедените за фалшиви изпити и дипломи не са на зам.-декана на Правно-историческия факултет проф. Валентин Китанов. Така твърди той - в писмено становище до МОН през декември 2023 г. в рамките на проверката на МОН, на което се доверява и самото министерство. Така твърдяха и от факултета в пресконференция за медиите. "Не знаем на кого са подписите", заявиха оттам тогава. Покрай делата шамари адвокатът на доц. Дечев иска съдът да назначи графологична експертиза, която да изследва чии са подписите, поставени на оценките на студенти, за които доц. Дечев твърди, че не е изпитвал. Сега обаче изведнъж ЮЗУ вече твърди, че няма нужда от такава експертиза, тъй като всички спорни подписи са на проф. Китанов.

В преписката има и комични елементи. "В един от докладите на МОН, след проверка на ведомството, оттам обясняват на ректора, че наредбата за специалност право изисква едновременно да бъдат спазени броят часове и броят семестри, дори са му написали какво значи семестър - че той е 6 месеца, и не може в съкратени срокове да се провежда обучение в регулирана специалност", дава пример доц. Дечев.

Мрачни прогнози

2 г. след първия сигнал казусът изглежда още по-заплетен. Според доц. Дечев е абсолютно нелогично през 2024 г., в доклада от първата проверка на МОН, нарушенията да бъдат съотнесени към чл. 58а на закона за висше образование, който изисква дисциплинарно уволнение за поставяне на изпитна оценка без проведен изпит, а впоследствие - да се пренасочват към други параграфи, свързани с дребни административни нарушения като непопълнени протоколи.

Смяната на курса обаче изглежда съвсем в унисон с цялостното развитие по казуса. Досъдебното производство, образувано от Окръжната прокуратура в Благоевград през март 2024 г., вече навлиза в третата си година без повдигнати обвинения. Няма яснота какви действия е предприела прокуратурата, защото тя отказва да предостави материалите от разследването на съда (въпреки разпорежданията на съда в обратна посока) с мотива, че това може да попречи на разследването, което още се чуди има ли фалшиви дипломи. Делата шамари се движат с различна скорост. Така основният въпрос - има ли извършени престъпления и кой носи отговорност - все още не е отнесен до съда и остава без съдебен отговор.

Не се вижда и краят на процеса. В крайна сметка казусът вече не е просто за няколко дипломи в един университет, а за това как работи държавата. Когато разследването се точи с години, експертизите се отказват, а нарушенията се преквалифицират в "документални неточности", усещането е едно: че истината едва ли някога ще излезе наяве.