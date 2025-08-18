Медия без
"Хамас" се съгласи на двумесечно примирие за Газа

Предложението на Египет и Катар включва освобождаване на заложници и преговори за окончателен мир

18 Авг. 2025
22 месеца война в ивицата Газа.
ЕПА/БГНЕС
Палестинската групировка "Хамас" се е съгласила с ново предложение за прекратяване на огъня в ивицата Газа, опустошена от повече от 22 месеца война между ислямистката групировка и Израел. Това съобщава източник от терористичната организация, пожелал анонимност, пред Франс прес.

Също според палестински източник на Би Би Си, който е запознат с преговорния процес, предложенията от Египет и Катар представляват план от два етапа, базиран на рамката, предложена от американския специален представител Стив Уиткоф. Предвижда се "Хамас" да пусне половината от оставащите 50 израелски заложници, държани в Газа, от които 20 са смятани за живи. Планира се те да бъдат освободени на два пъти по време на 60-дневно временно примирие. През това време се очаква да има преговори за окончателно спиране на огъня и за изтегляне на израелските сили от палестинския анклав.

Споразумението предвижда и доставка на хуманитарна помощ за жителите на Газа. 

Засега няма коментар на тази информация от израелските власти. Но шефът на египетската държавна информационна служба Диа Рашван заяви, че "топката сега е в тяхното поле", предаде АФП.

