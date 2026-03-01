Белгия конфискува танкер от руски "сенчест" флот

За първи път Белгия задържа петролен танкер, принадлежащ на руския „сенчест флот“, обяви министърът на отбраната на страната Тео Франкен в Туитър. Операцията е наречена Blue Intruder и е била насочена срещу танкера Ethera, плаващ под флага на Гвинея.
„През последните няколко часа нашите военни, подкрепени от френските отбранителни сили, се качиха на петролен танкер, принадлежащ на руския „сенчест флот“. Корабът сега се ескортира до пристанището на Зебрюге, където ще бъде конфискуван. Без своя „сенчест флот“ Путин не може да води война срещу невинни украинци. Затова ще премахнем тези кораби от играта. Един по един. Докато агресивната му война не приключи,“ добави той.
Over the past few hours, our armed forces, with the support of the French Defence, have boarded an oil tanker belonging to the Russian shadow fleet. The vessel is currently being escorted to the port of Zeebrugge, where it will be seized.
Operation Blue Intruder was carried out
Танкерът е свързан със санкционираната компания Fractal Marine DMCC (регистрирана в Обединените арабски емирства), която се смята за един от водещите оператори на руския "сенчест" флот. Самият танкер влиза в морската мрежа на сина на главния политически съветник на Хаменей - Али Шамхани. Мрежата търгува с петрол от Иран и Русия. Танкерът е под санкции от САЩ, ЕС, Канада, Швейцария, Великобритания и Украйна.
Coup dur pour la flotte fantôme : en Mer du Nord, nos hélicoptères de la Marine nationale ont contribué cette nuit à l'arraisonnement par les forces belges d'un pétrolier sous sanctions internationales.
Les Européens sont déterminés à couper les sources de financement