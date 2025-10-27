Кметът на Варна получи 2 нови обвинения

Кметът на Варна Благомир Коцев, който е в ареста от началото на юли, получи 2 нови обвинения днес. Така, Коцев се оказва с общо 4 обвинения, като едното - за исканите подкупи е разширено с още случаи. По делото обвиняема вече и пиарката Антоанета Петрова. Постановлението на антикорупционната комисия, е съгласувано с тримата наблюдаващи прокурори - Георги Иванов, Ахмед Кокоев и Първолета Станчева.

Първото обвинение на кмета е, че от юли 2024 г. до края на май 2025 г. като кмет, се сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев, Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, както и с неизвестен депутат да вършат корупционни престъпления. В новото постановление за привличане на обвиняем депутатът все така стои неизвестен, но прокурорите са добавили, че е от 51-вото Народно събрание, установи "Сега". Отделен е въпросът, че 51-вият парламент беше конституиран месеци след сочената първоначална дата на престъпното сдружение юли 2024 г.

Второто обвинение е, че на неизвестна дата от края на ноември 2023 г. до края на март 2024 г. Коцев направил опит да принуди Биляна Якова-Атанасова да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства в размер на 3,02 млн. лв. от сметка на Община Варна към "Градски транспорт" ЕАД - Варна, като я предупредил, че ако не изпълни устните му разпореждания, няма да запази работното си място.

Третото е, че от неустановена дата в началото на август 2024 г. до неустановена дата в края на май 2025 г. във Варна с три деяния в съучастие с Кателиев, Стефанов и Антоанета Петрова поискал 366 866 лв., за да за да упражни влияние: от Пламенка Димитрова, за да повлияе на зам.-кмета Диан Иванов; от Траян Георгиев (тук се появява Антоанета Петрова като съизвършител), за да упражни влияние върху зам.-кмета Пламен Китипов за издаване на заповед за одобрение на ПУП на бул. "Приморски"; от Ивелин Иванов - за да повлияе на Китипов за издаване на заповеди за обединение на имоти.

Четвъртото обвинение е, че заедно с Николай Стефанов направил опит да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите, по които представляваното от нея дружество "Залива 47 - СП" е изпълнител, на "Корект груп кетъринг" ООД със собственик Ивайло Маринов, като я заплашил, че в противен случай "ще занулят и отнемат бизнеса ѝ". Това престъпление останало незавършено, защото Димитрова подала сигнал в Комисията за противодействие на корупцията.

Досега обвиненията на Коцев бяха само за престъпния сговор, както и за искания подкуп от Племенка Димитрова.

Показанията, на базата на които сега се повдигат обвинения, са още от юли и август. Прокуратурата не е събрала никакви нови доказателства, коментира пред "Сега" адвокатът на Коцев Ина Лулчева. Нито един от тези свидетели не твърди, че Коцев му е искал подкуп.

Лулчева се чуди защо по делата за мерките за неотклонение на Коцев прокуратурата непрекъснато твърди, че ако е на свобода, той ще извърши ново престъпление, като влияе на свидетели, и че има още много работа за вършене по делото. Това неизменно беше и сред аргументите на съда да одобри продължаващото задържане на Коцев. В същото време обаче се оказва, че разследването според прокуратурата вече е приключило, защото за петък обвиняемият и защитата му са призовани за предявяване на обвиненията. Прокуратурата сега ще пусне ли незабавно Коцев, пита още тя.