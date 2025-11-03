Тренировки за отстраняване на кмета почнаха във Варна

Казусът с бъдещето на варненския кмет Благомир Коцев (ПП, ПП-ДБ) тръгна по нова писта. Засега прокуратурата не иска отстраняването му, но пък това направи гражданин в сигнал до Общинската избирателна комисия (ОИК). Щабът на кмета разпространи, че името на гражданина е Дамян Александров Христов - неизвестен публично.

За времето в ареста - след 8 юли, Коцев ползва отпуск. А в сигнала гражданинът се позовава на изявления на временния кмет Павел Попов, че отпускът свършва на 30 октомври и нататък Коцев не може да отсъства. Сигналът е подаден днес. Успоредно стана ясно, че ОИК веднага е изискала документи от общината и общинския съвет за статута на отсъствието на кмета. След проверката ще излезе с решение. Проверката и решението са съобразно задължителната процедура след получаване на сигнал, твърди комисията.

Засега не изглежда точно от този храст да изскочи заек. Полагаемият отпуск е различни видове, а на 30 октомври Коцев получи нови почивни дни. Те свършват на 11 ноември, до тази дата с негова заповед функциите се изпълняват все така от Попов. Отделно след приключването на полагаемия отпуск тече срок, в който един кмет може да не се явява на работа без уважителни причини. От доста време във Варна обаче се говори, че прекратяване на правомощията на Коцев ще бъде опитано точно по линия на ОИК. Затова днешната случка е по-скоро загряване, тренировка преди по-значими събития. Или пък с цел да се тестват реакциите.

Начинът по който това става - сигнал на "буден гражданин", много прилича на неуспешните атаки срещу Коцев за участие в офшорни фирми, проведени малко след встъпването в длъжност. Те отново бяха чрез ОИК. Проведоха се успоредно с жалби срещу двамата районни кметове от ПП-ДБ - двата казуса бяха далеч по-сериозни, доведоха до извънредни избори в кметствата "Приморски" и "Одесос".

За предстоящи опити за сваляне на Коцев предупреди преди месец самата ПП-ДБ, визирайки зимните месеци на 2026 г. като период на евентуални кметски избори. Подобни са и доста по-широките очаквания в града. Тъй като ОИК е доминирана от ГЕРБ, днес вечерта варненски активисти на ПП-ДБ коментираха неофициално, че новият казус е тест за ГЕРБ - щом Бойко Борисов твърди, че ГЕРБ няма общо с проблемите на Коцев, то ОИК не бива да ги задълбочава.