Още анонимни свидетели се появиха срещу варненския кмет

Той пък написа от ареста писмо до Европа

14 Окт. 2025
Момент от протеста във Варна тази вечер.
БГНЕС
БГНЕС

За нови анонимни свидетели по делото "Коцев" съобщи адвокатът на варненския кмет Ина Лулчева тази вечер. Критикувайки "справедливостта" на мерките за задържане, тя написа: "Днес в 17.53 часа ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите. Понеже не мога в сряда, инспекторът определи деня петък, а мястото  - в ареста, тъй като "нали Коцев е там". И сега се чудя - след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?".

На последното гледане на мярката се разбра за един анонимен свидетел - чужд инвеститор. Всичко това би следвало да значи, че анонимните свидетели общо са трима. Има и други, неанонимни. 

Междувременно Коцев прати от ареста писмо до европейска структура. Става дума за Европейския комитет на регионите. "Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа. Вярваме в справедливостта“, цитира го пресцентърът на ПП. Писмото е прочетено от варненския активист на ПП София Колева на форум, посветен на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел. Според графиците варненският кмет е трябвало да бъде докладчик. Залата го аплодирала на крака, а председателят на групата на "Обнови Европа" (ПП е членка) във форума Франсоа Декостер заявил: „Неговата битка е наша битка! Надяваме се скоро да се завърне тук сред нас.“

Свидетелствата, че Коцев все пак успява да поддържа делова връзка с външния свят, не са едно и две. Заместващият го като кмет Павел Попов бе заявил преди време, че Коцев е в течение на случващото се в града, самото пълномощно на Попов бе преподписано от него. За някои от изявите на фейсбук профила му също се твърди, че е в течение.

Във Варна тази вечер се състоя пореден протест с мото "Свобода за Благо". Той започна традиционно с речи пред сградата на общината, премина с шествие и блокаж на централна улица, след което завърши пред местния окръжен съд.  

 

