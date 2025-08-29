40% от ТЕЛК решенията са дигитализирани

За последните седем месеца са изцяло електронизирани над 40% от медицинските досиета на пациентите с медицинска експертиза (от ТЕЛК и НЕЛК). Това съобщиха от държавната фирма "Информационно обслужване" по повод новата възможност пациентите с трайно намалена работоспособност да получават експертните решения от ТЕЛК изцяло по електронен път.

Към Информационната система за контрол на медицинската експертиза е разработена допълнителна функционалност, която може да се ползва от всички граждани, които са регистрирани в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и разполагат с електронен подпис. Електронният подпис е затруднение, тъй като много малка част от населението има такъв, а ССЕВ при много други услуги може да се ползва и само с ПИК на НАП или на НОИ. Все пак до този момент близо 2600 пациенти са се възползвали от тази възможност.

Според "Информационно обслужване", новата възможност подпомага и лекарските комисии, като им спестява време за изпращането и навременното отразяване на връчването на експертните решения. С въвеждането на възможността за получаване на ТЕЛК решенията по електронен път през ССЕВ, процесът по издаване на експертни решения за трайно намалена работоспособност на практика се дигитализира изцяло, посочват от фирмата. През Информационната система за контрол на медицинската експертиза пациентите имат възможност да подават електронни заявления за освидетелстване, без да се налага да посещават регионална картотека на медицинската експертиза и да чакат на опашки, да прикачват допълнителна медицинска информация, необходима на ТЕЛК, да обжалват решения на комисия и др., обясняват оттам.

От октомври 2020 г., когато информационната система беше пусната в експлоатация, досега през платформата са обработени над 850 000 заявления, а издадените експертни решения от ТЕЛК комисиите са над 840 000. Обжалваните решения на комисиите са едва 6%.

Пациентите могат сами да наблюдават и контролират целия процес по издаването на медицински експертиза. През мобилното приложение "еЗдраве" и през сайта на Националната здравноинформационна система (НЗИС) – my.his.bg, гражданите с трайно намалена работоспособност имат достъп до цялата налична документация, свързана с освидетелстването – направления от общопрактикуващ лекар, заявления, протоколи от лекарски комисии, решения на ТЕЛК комисиите и др., поясняват още от "Информационно обслужване".