България прекроява закони заради Кьовеши

Промени в НК ще определят дори какво са "средства от ЕС", защото има противоречива съдебна практика

Днес, 06:40
Главният европейски прокурор Лаура Кьовеши и българският министър на правосъдието Георги Георгиев
Главният европейски прокурор Лаура Кьовеши и българският министър на правосъдието Георги Георгиев

България ще прекроява закони, за да улесни работата на ръководената от Лаура Кьовеши европрокуратура. Това стана ясно след среща на Кьовеши с правосъдният министър Георги Георгиев в централата на европейската прокуратура в Люксембург. 

"В Министерството на правосъдието е изготвен проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК), с който ще се осигури в пълна степен ефективното функциониране на Европейската прокуратура в България и ще се преодолеят констатираните практически проблеми в дейността на делегираните прокурори в България, свързани с квалифицирането на престъпните посегателства с предмет средства на ЕС, информирал Георгиев главния европейски прокурор.

С изготвения законопроект, по който съвместно работиха представители на ВКС, СГС, ВКП, Европейската прокуратура, Министерство на финансите, Агенция „Митници“ и академичната общност, се транспонира европейската директива за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Дело на българския офис на Кьовеши се препъна на старта
Дело, водено от българския офис на европейската прокуратурата, се препъна на старта. Coфийcĸият aпeлaтивeн cъд въpнa като нepaзбиpaeм oбвинитeлния aĸт, внeceн oт дeлeгиpaния пpoĸypop Димитъp Бeличeв cpeщy бинecмeнa Юлиaн Димoв, разказва "Де факто".
СЕГА
07 Май 2025

С промените Наказателният закон вече ще обхваща и служителите на Съюза. С тях ясно ще се определи какво са „средства от ЕС“, за да се избегне противоречивата съдебна практика. Така и не става ясно какви точно противоречия и какви тълкувания може да има средствата от ЕС.

Сред предложенията в проекта са също създаване на специални състави в НК за безстопанственост и престъпления по служба, свързани със средства на ЕС и засягащи финансовите интереси на Съюза, както и на квалифицирана митническа измама за избягване на дължими мита в бюджета на ЕС и др.

Стана ясно, че по време на срещата министър Георгиев докладвал на главния европейски прокурор Кьовеши и за предоставената от правителството нова сграда на бул. „Александър Стамболийски“ в София за делегираните прокурори.

Това стана само преди няколко седмици, след като Висшият съдебен съвет (ВСС) прие с 13 гласа „за“ да даде безвъзмездно сградата на бившата централа на ДПС за ползване от европейската прокуратура в България. Емблематичната сграда на столичния булевард "Ал. Стамболийски" №45А години наред беше мястото, от което Ахмед Доган ръководеше ДПС.

В средата на май т.г. стана ясно, че хората на Ахмед Доган, които ползваха сградата, ще трябва да я напуснат. Причината беше, че през ноември 2024 г. кабинетът "Главчев" предостави на фракцията на Делян Пеевски друга сграда за партийна централа на ДПС – на улица "Врабча" 23 в София. На това основание областният управител на София-град Стефан Арсов нарежда на доганистите да напуснат "Ал. Стамболийски", а впоследствие сградата беше запечатана по негова заповед. Хората на Доган се опитаха да оспорват изгонването си пред различни институции, включително и пред премиера Росен Желязков, но безуспешно и накрая тихомълком се примириха.

После се разбра, че ВСС възнамерява да предостави сградата на "Ал. Стамболийски" за нуждите на европейските делегирани прокурори у нас. Не стана ясно по каква линия съветът се разпорежда със сградата.

Интересно е да се отбележи, че европрокуратурата вече си имаше офис в София. През октомври 2022 г. служебното правителство реши да даде на европейските делегирани прокурори друга партийна сграда - тази на „Раковска“ 134, където се помещаваше СДС. Те обаче така и не се настаниха там.

Кьовеши: Разследваме българския европрокурор бързо, но задълбочено
Административното разследване срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева продължава и не е ясно кога ще приключи. Проверката ще бъде бърза, но задълбочена.
СЕГА
15 Апр. 2025

 

