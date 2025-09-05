България прекроява закони заради Кьовеши

България ще прекроява закони, за да улесни работата на ръководената от Лаура Кьовеши европрокуратура. Това стана ясно след среща на Кьовеши с правосъдният министър Георги Георгиев в централата на европейската прокуратура в Люксембург.
"В Министерството на правосъдието е изготвен проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК), с който ще се осигури в пълна степен ефективното функциониране на Европейската прокуратура в България и ще се преодолеят констатираните практически проблеми в дейността на делегираните прокурори в България, свързани с квалифицирането на престъпните посегателства с предмет средства на ЕС, информирал Георгиев главния европейски прокурор.
С изготвения законопроект, по който съвместно работиха представители на ВКС, СГС, ВКП, Европейската прокуратура, Министерство на финансите, Агенция „Митници“ и академичната общност, се транспонира европейската директива за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.
С промените Наказателният закон вече ще обхваща и служителите на Съюза. С тях ясно ще се определи какво са „средства от ЕС“, за да се избегне противоречивата съдебна практика. Така и не става ясно какви точно противоречия и какви тълкувания може да има средствата от ЕС.
Сред предложенията в проекта са също създаване на специални състави в НК за безстопанственост и престъпления по служба, свързани със средства на ЕС и засягащи финансовите интереси на Съюза, както и на квалифицирана митническа измама за избягване на дължими мита в бюджета на ЕС и др.
Стана ясно, че по време на срещата министър Георгиев докладвал на главния европейски прокурор Кьовеши и за предоставената от правителството нова сграда на бул. „Александър Стамболийски“ в София за делегираните прокурори.
Това стана само преди няколко седмици, след като Висшият съдебен съвет (ВСС) прие с 13 гласа „за“ да даде безвъзмездно сградата на бившата централа на ДПС за ползване от европейската прокуратура в България. Емблематичната сграда на столичния булевард "Ал. Стамболийски" №45А години наред беше мястото, от което Ахмед Доган ръководеше ДПС.
В средата на май т.г. стана ясно, че хората на Ахмед Доган, които ползваха сградата, ще трябва да я напуснат. Причината беше, че през ноември 2024 г. кабинетът "Главчев" предостави на фракцията на Делян Пеевски друга сграда за партийна централа на ДПС – на улица "Врабча" 23 в София. На това основание областният управител на София-град Стефан Арсов нарежда на доганистите да напуснат "Ал. Стамболийски", а впоследствие сградата беше запечатана по негова заповед. Хората на Доган се опитаха да оспорват изгонването си пред различни институции, включително и пред премиера Росен Желязков, но безуспешно и накрая тихомълком се примириха.
После се разбра, че ВСС възнамерява да предостави сградата на "Ал. Стамболийски" за нуждите на европейските делегирани прокурори у нас. Не стана ясно по каква линия съветът се разпорежда със сградата.
Интересно е да се отбележи, че европрокуратурата вече си имаше офис в София. През октомври 2022 г. служебното правителство реши да даде на европейските делегирани прокурори друга партийна сграда - тази на „Раковска“ 134, където се помещаваше СДС. Те обаче така и не се настаниха там.