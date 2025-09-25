Кьовеши започна процедура по уволнението на българския европрокурор

Започва дисциплинарно дело срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Това се казва в отговори от кабинета на Лаура Кьовеши на въпроси, пратени от "Сега" в понеделник. "Днес европейският главен прокурор информира Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, че Колегията на Европейската прокуратура е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу българския европейски прокурор. Без да се засяга презумпцията за невиновност, българският европейски прокурор ще остане отстранен от длъжност за времето на дисциплинарното производство", се казва в отговорите.

Отговорността за оценката на дисциплинарното производство е в ръцете на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. "Безспорната независимост е основно изискване както за първоначалното назначаване на европейските прокурори, така и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата", гласи още съобщението, което навежда на мисълта, че точно независимостта на Георгиева се поставя под въпрос от Кьовеши. От европрокуратурата отказаха да отговарят на въпросите на "Сега" за подробности и предупредиха, че докато тече дисциплинарното производство, няма да предоставят допълнителна информация.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС.

Процедурата по евентуалното ѝ оттегляне от колегиума на европейската прокуратура е много тежка и изобщо не е ясно дали би приключила до юли 2026 г., когато изтича мандатът на Георгиева.

Според регламента за европейската прокуратура "Съдът на ЕС, по искане на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията, може да освободи от длъжност европейски прокурор, ако установи, че той вече не е в състояние да изпълнява задълженията си, или ако е виновен в извършването на тежко нарушение".

Георгиева не отговори на въпросите, пратени ѝ от "Сега".

ПРЕДИСТОРИЯТА

През март Кьовеши отстрани Георгиева от длъжност, докато тече проверка на независимостта ѝ. Това беше безпрецедентно събитие в кратката история на европейската прокуратурата. Самата Георгиева се оплака от натиск от Делян Пеевски по делото "Чирен", което дойде като допълнение към разкритията ѝ за чистка на свидетели и за саботаж от българските власти на разследванията на европрокуратурата в България. Нещо, което самата Кьовеши още през 2023 г. призна в интервю за "Сега" и от което Георгиева дотогава не се беше оплаквала.

Междувременно в публичното пространство се завъртя видеоклип, уж пратен от съдебния лобист Петьо Петров - Еврото, придружен с писмо, в което Георгиева се обвинява и за подкупи. Във видеото Петров и жена, чието лице не се вижда, но се твърди, че е Георгиева, обсъждат избора на български европрокурор. Действието предполагаемо се развива в емблематичния ресторант "Осемте джуджета". Накрая Петьо Еврото ѝ казва: "Решили сме го. Ставаш и това е. Пък после к’вото стане". По това време Теодора Георгиева бе избрана за представител на България в Европейската прокуратура.

На 12 март, около 2 седмици преди отстраняването на Георгиева, Софийската градска прокуратура съобщи, че започва проверка по случая и я възлага на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Трябваше да се снемат сведения от всички замесени, както и да се възложи "експертна справка, която да установи дали разговарящите в разпространения видеоматериал са същите, за които се твърди, че едното от тях дава 10 000 лв. месечно на другото".

И досега прокуратурата не е отговорила на въпросите, зададени от "Сега" през юни какво се случва с тази проверка, назначена ли е експертната справка, снети ли са сведения от Георгиева.

Пак през юни по делото срещу прокурора Константин Сулев, косвено свързано със сагата "Осемте джуджета", свидетелят Кристиян Христов свидетелства пред градския съд, че бившият главен прокурор Иван Гешев и европрокурорката Теодора Георгиева са били сред най-честите посетители на ресторанта, превърнат в щабквартира на мрежата за влияние на Еврото в съдебната власт. Той цитира думи на Петров, който казал по адрес на Георгиева: "Ето тая обикновена селянка я направих европрокурорка".

Така и няма официална информация дали и как приключи разследването на пожара, при който в плевенско село загина майката на Георгиева. Това разследване беше иззето от националното следствие.

Георгиева досега не е коментирала нито дали е жената от записа, нито проверката на европрокуратурата.