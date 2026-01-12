Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Индийците са най-високо платените чужденци в Германия

Българските гастарбайтери заработват средно 2681 евро - двойно по-малко от австрийците

Днес, 07:33
Pixabay

Индийците получават най-високата медианна брутни заплата сред мигрантите в Германия – 5393 евро на месец, показва проучване, цитирано от Нова тв. За сравнение средното възнаграждение на германеца е 4177 евро.

На второ място по доходи сред чужденците са австрийците със средно 5322 евро на месец, следвани от американци, ирландци и британци. Българите са доста назад в тази класация с 2681 евро на месец медианна заплата.

В първото място на индийците всъщност няма нищо чудно - много от тях работят като експерти във високо платени области - наука, технологии, инженерство, математика. Броят им Германия се е увеличил почти девет пъти за последните 10 години и в момента те са около 32 800 души.
Няма изненада и в значително по-ниското средно възнаграждение на нашите сънародници. "Много българи работят в по-нискоквалифицирани професии, като строителството или сезонни земеделски дейности, което сваля средната заплата. Освен това някои българи имат двойно гражданство и са включени в статистиката като германски граждани", обяснява пред Нова тв Илка Илиева, българка, работеща в международна компания. Тя посочва, че индийците се отличават с желание да се учат и да се развиват постоянно. Студентите от Индия са станали пет пъти повече и половината от тях имат намерение да останат", казва Илиева. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

имигранти, работна ръка, медианни заплати

Още новини по темата

В САЩ ще превръщат промишлени сгради в "центрове за задържане"
25 Дек. 2025

Идваш в България да работиш и... духваш из Европа
16 Ноем. 2025

Испания легализира пребиваването на 25 000 чужденци, пострадали от наводненията
11 Февр. 2025

Швеция ще плаща до $ 34 000 на решили да си отидат имигранти
13 Септ. 2024

България е внесла 4600 работници от трети страни
18 Ноем. 2023

По Черноморието наемат работници дори от Непал, Индия и Бангладеш
08 Юли 2023

Туризмът настоява за лесен внос на работници от Гвинея и Сенегал
21 Септ. 2022

Високите цени на енергията са кошмарът за бизнеса през 2022 г.
11 Ноем. 2021

Всяка втора фирма вдига заплатите в идните месеци

10 Юли 2021

Фалшив инкасо микробус е превозвал нелегални имигранти
23 Апр. 2021

Погром в центъра в Харманли заради скандал между 150 имигранти
09 Ноем. 2020

„Клетниците“ 150 години по-късно
29 Май 2020

Лондон забранява свободното движение на работна ръка от ЕС

19 Май 2020

България търси чак в Монголия евтина работна ръка
15 Яну. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?