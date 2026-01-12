Индийците са най-високо платените чужденци в Германия

Индийците получават най-високата медианна брутни заплата сред мигрантите в Германия – 5393 евро на месец, показва проучване, цитирано от Нова тв. За сравнение средното възнаграждение на германеца е 4177 евро.

На второ място по доходи сред чужденците са австрийците със средно 5322 евро на месец, следвани от американци, ирландци и британци. Българите са доста назад в тази класация с 2681 евро на месец медианна заплата.

В първото място на индийците всъщност няма нищо чудно - много от тях работят като експерти във високо платени области - наука, технологии, инженерство, математика. Броят им Германия се е увеличил почти девет пъти за последните 10 години и в момента те са около 32 800 души.

Няма изненада и в значително по-ниското средно възнаграждение на нашите сънародници. "Много българи работят в по-нискоквалифицирани професии, като строителството или сезонни земеделски дейности, което сваля средната заплата. Освен това някои българи имат двойно гражданство и са включени в статистиката като германски граждани", обяснява пред Нова тв Илка Илиева, българка, работеща в международна компания. Тя посочва, че индийците се отличават с желание да се учат и да се развиват постоянно. Студентите от Индия са станали пет пъти повече и половината от тях имат намерение да останат", казва Илиева.