Фалшива новина разклати борсите в Емирствата

Днес, 15:10
Мохамед бин Зайед
Мохамед бин Зайед

Фалшива новина твърдяща, че президентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Мохамед бин Зайед Ал Нахаян (MBZ) е получил тромбоза и е починал, обиколи Близкия изток и предизвика сериозни колебания на борсите. 

Напрежението започна, след като официалният акаунт на турския президент Реджеп Тайип Ердоган публикува съобщение, че планираното му посещение в Абу Даби се отлага поради „здравословен проблем“ на Мохамед бин Зайед. Постът беше изтрит минути по-късно, но вече беше цитиран от водещи световни медии.

Веднага след турското съобщение, Гърция също обяви, че срещата на премиера Кириакос Мицотакис с MBZ няма да се състои. Това засили слуховете за нещо по-сериозно от обикновен грип. Израелски медии, включително и социални, съобщиха, че MBZ е починал. 

Държавната информационна агенция на емирствата (WAM) запази мълчание относно „заболяване“, но по-късно публикува информация за проведени телефонни разговори между MBZ и лидерите на Турция, Гърция и Кувейт. В тези съобщения президентът на ОАЕ бе описан като активен, обсъждащ двустранни отношения. За да опровергаят слуховете за „смърт“ или „тежко състояние“, властите в Абу Даби разпространиха снимки от събота вечер (14 февруари), на които шейх Мохамед се среща с емира на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани. На кадрите той изглежда в добра форма и усмихнат.

В резултат на фалшивата новина индексите на борсата в Абу Даби и на борсата в Дубай започнаха да падат, но бяха овладени сравнително бързо. 

В понеделник борсите в САЩ са затворени заради Presidents' Day, което ограничи глобалния ефект на фалшивата новина. 

