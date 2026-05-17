Дрон удари АЕЦ в Емирствата

Пожар избухна в електрогенератор в близост до АЕЦ „Барака“ в Обединените арабски емирства в резултат на удар с дрон, съобщават властите в ОАЕ.

Няма пострадали, радиационният фон е в норма.

АЕЦ „Барака“ е първата комерсиална ядрена централа в арабския свят. Разположена е в региона Ал Дхафра на емирство Абу Даби, на брега на Персийския залив. Тя е стратегически обект от критично значение за Емирствата, тъй като осигурява до 25% от нуждите от електроенергия на страната и играе ключова роля в плановете им за декарбонизация. Централата разполага с четири реактора тип APR-1400, те са по южнокорейски дизайн.

Фактът, че пожарът е възникнал в „електрогенератор близо до АЕЦ“, показва, че ударът е засегнал външната спомагателна инфраструктурана АЕЦ. Модерните ядрени централи имат множество нива на резервно захранване и защитни куполи, проектирани да издържат на директни физически удари.