Референдум в Швейцария може да сложи лимит на населението

Гражданите на Швейцария гласуват днес на референдум дали да въведат таван на населението от 10 млн. души.

Инициативата „Не на Швейцария с 10 милиона жители!“ е внесена от дясноконсервативната Швейцарска народна партия. В нея се предвиждат мерки, които да не позволят населението на страната, което в момента е около 9,1 милиона души, да надхвърли 10 милиона до 2050 г.

В държава, където чужденците съставляват повече от една четвърт от населението, приемането на инициативата би довело до значително ограничаване на имиграцията. От партията твърдят, че масовият приток на хора е причина за жилищната криза, растящите наеми, претоварения транспорт и задръстванията.

Критиците предупреждават, че подобна мярка може да нанесе сериозни щети на икономиката и отношенията на страната с Европейски съюз, който е основен търговски партньор на Швейцария. Правителството и парламентът също се противопоставят на инициативата.

За да бъде прието предложението, то трябва да получи както мнозинство от подадените гласове, така и подкрепа в повече от половината от 26-те кантона на страната.

В Швейцария днес се гласува и по втори референдум, който цели да направи алтернативната военна служба по-малко достъпна и привлекателна. Дебатът се води на фона на усилията на много европейски държави да увеличат числеността на въоръжените си сили заради войната в Украйна и засиленото геополитическо напрежение.

Швейцария поддържа задължителна военна служба за мъжете, но от 1996 г. насам хората, които по съвест отказват да служат в армията, могат да изпълняват гражданска служба. След облекчаването на процедурите през 2009 г. броят на избиращите тази възможност постоянно нараства, което според властите започва да създава проблеми за армията.