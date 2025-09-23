Около Кавала расте "българска Ривиера"

Все повече българи се превръщат от курортисти в собственици на ваканционни имоти в района на Кавала, твърдят гръцки медии.

Около Кавала се оформя българска Ривиера, предава БНР, като цитира "Катимерини".

Гръцките медии съобщават, че според местни брокерски агенции все повече българи купуват имоти и се превръщат от туристи в собственици. Търсят се всякакви недвижимости - от терени за разполагане на каравана до триетажни вили. Строителни компании пък споделят, че българи масово сключват договори още в началния етап, "на зелено".

Районът около Кавала е сред предпочитаните от българските инвеститори в имоти. Поради засиления интерес цената на сделките се е покачила сериозно - от 900 евро на квадратен метър преди няколко години до над 2000 евро сега, посочват гръцките издания. И отбелязват, че въпреки поскъването българите продължават да купуват. Някои използват имотите си за лятна почивка, други ги отдават под наем, трети, особено по-възрастните, направо се пренасят да живеят там заради по-добрия климат.

Във всички заведения в Кавала и наоколо менютата са и на български език, а допитване оказва, че собствениците и уравителите на таверни, кафенета и магазини се радват на клиентите от северната съседка, предава БНР.



